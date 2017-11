Weiterbildungstag Coburg 2016

Mitten in der Innenstadt, entlang der Spitalgasse, werden sich die verschiedenen Einrichtungen platzieren und alle Fragen zum Weiterbildungsangebot beantworten. Welche Möglichkeiten gibt es für Berufstätige? Wie kann ich Studium, Familie und Beruf vereinbaren? Was kostet eine Weiterbildung? Insgesamt 18 Aussteller sind vertreten. Zum ersten Mal dabei sind in diesem Jahr die Wirtschaftsjunioren Coburg mit ihrem Karrierepuzzle, die Schwesternschaft Coburg oder das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft Nordbayern-Thüringen.

Aber auch die ASCO Sprachenschule, die Medau-Schule, die Handwerkskammer oder das berufliche Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft Coburg stellen sich wieder vor.



Lebenslang lernen

Veranstaltet wird der Weiterbildungstag vom Institut für Lebenslanges Lernen (Lhoch3) der Hochschule Coburg. Das Lhoch3 organisiert die akademische Weiterbildung an der Hochschule. Es bietet z.B. Zertifikatskurse für Unternehmen an, betreut berufsbegleitende Studiengänge und seit kurzem auch das Modulstudium. Beim Modulstudium können sich Weiterbildungsinteressierte für einzelne Kurse aus einem Studiengang einschreiben. Das ermöglicht ihnen schrittweise und flexibel in ein Studium einzusteigen und sich akademische Kompetenzen neben dem Beruf anzueignen.



Angebot aus der Region im Fokus

Ziel des Weiterbildungstag ist es, das vielseitige Angebot aus der Region in den Fokus zu stellen, betont Projektkoordinator Tobias Beuschel: "Egal, ob es sich um kleine Schulungen, eine Ausbildung oder ein berufsbegleitendes Studium handelt, Coburg ist in der Weiterbildung sehr gut aufgestellt."