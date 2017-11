"Vera" hilft gegen den Ausbildungsabbruch

Ob Prüfungsangst oder Ärger in der Familie: Manchmal sind es persönliche Probleme, die Jugendlichen den Abschluss der Ausbildung schwermachen. Persönliche Betreuung finden sie dann im Projekt "Vera" zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen vom Senior Experten Service.

Die Initiative stellt den Kontakt zwischen Jugendlichen her, die Probleme in der Ausbildung haben und Menschen im Ruhestand, die selbst Berufserfahrung mitbringen und ihre ehrenamtliche Unterstützung anbieten.



Vertrauensverhältnis

Die Jugendlichen können sich mit jeder Sorge, die sie von ihrer Ausbildung ablenkt, an ihren Betreuer wenden, erklärt Brigitte Luckhardt von "Vera". "Durch den regelmäßigen persönlichen Kontakt entsteht ein Vertrauensverhältnis, was es für die Jugendlichen leichter macht, ihre Probleme mitzuteilen", erzählt Luckhardt. Wie oft sich ein Auszubildender mit seinem Begleiter trifft und um welche Inhalte es geht, stimmen beide untereinander ab. "Viele Auszubildende schätzen die zeitliche Flexibilität der ehrenamtlichen Unterstützung und vereinbaren Treffen am Abend oder Wochenende", sagt Luckhardt. Eine Begleitung könne bis zum Ende der Ausbildung dauern. dpa-mag