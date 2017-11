Valeo Klimasysteme GmbH, Bad Rodach

Valeo ist ein unabhängiger internationaler Konzern, der Komponenten, integrierte Systeme und Module für die Automobilindustrie entwickelt, fertigt und vertreibt. Der besondere Schwerpunkt unserer Produkte liegt auf der Reduzierung von CO2-Emissionen.



Valeo ist ein Zulieferer der Automobilindustrie und arbeitet mit allen Fahrzeugherstellern weltweit zusammen. Als Technologieunternehmen entwickelt Valeo innovative Produkte und Systeme, die zur Senkung des CO2-Ausstoßes und der Entwicklung intuitiven Fahrens beitragen. Im Jahr 2015 setzte die Valeo Group 14,5 Milliarden Euro um und investierte mehr als 10 % des Erstausstattungsumsatzes in Forschung und Entwicklung. Valeo betreibt 134 Werke, 17 Forschungszentren, 35 Entwicklungszentren und 15 Vertriebsplattformen und beschäftigt 82.800 Menschen in 30 Ländern weltweit.



Aktien von Valeo werden an der Pariser Wertpapierbörse gehandelt, und das Unternehmen gehört zum französischen Leitindex CAC 40.



In Deutschland ist Valeo mit fünf Produktionsstandorten sowie vier Forschungs- und Entwicklungszentren vertreten. An vier Tech-Centern finden kundenorientierte Aktivitäten statt.



Am Standort Bad Rodach werden hochkomplexe Klimasysteme für die BMW-Fahrzeuge der 1er- und 3er-Serie sowie die Mercedes-Modelle C- und E-Klasse, SLK und Actros produziert. Mit rund 800 Mitarbeitern verfügt Valeo Bad Rodach über jahrzehntelange Erfahrung in der Spritzgussproduktion und der Herstellung von Klimasystemen.



Valeo Klimasysteme in Bad Rodach bietet kontinuierlich eine große Vielfalt an herausforderenden Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten. Wir suchen leistungsorientierte junge Menschen in den Ausbildungsberufen: Technische Produktdesigner/in, Mechatroniker/in, Werkzeug- und Verfahrensmechaniker/in sowie Studenten zum Bachelor of Engineering in den Studiengängen Kunststofftechnik, Konstruktion, Mechatronik und Elektronik.



Unsere Plus für Ihre Ausbildung

Eine gute Ausbildung unserer Mitarbeiter/innen ist ein wesentlicher Standortvorteil für unser Unternehmen. Wir bei Valeo sind bekannt für Ausbildungsinhalte und -methoden, die unsere Auszubildenden für zukünftige Anforderungen im Berufsleben fit machen. Vieles von dem, was wir tun, geht weit über die Anforderungen der heute gültigen Ausbildungspläne hinaus.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.valeo.de/valeo-deutschland/valeo-in-germany-aktivitaten.html