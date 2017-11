Trotzdem leichter Zuwachs

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat die IHK für Oberfranken Bayreuth 3472 neue Ausbildungsverträge registriert - 0,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. "Damit toppen wir zum 1. September zum dritten Mal in Folge die Zahl der neuen Ausbildungsverhältnisse", freut sich IHK-Präsident Heribert Trunk.

Damit ist die IHK für Oberfranken Bayreuth die einzige Industrie- und Handelskammer in Bayern, die drei Mal in Folge zum 1. September einen Azubi-Zuwachs vermelden kann.

Die Ausbildungsbereitschaft der oberfränkischen Unternehmen ist unverändert hoch. "Angesichts des Fachkräftebedarfs setzen sie auf Ausbildung als Herzstück der Fachkräftesicherung. Da es jedoch weniger Bewerber als offene Ausbildungsstellen gibt, konnten nicht alle Ausbildungsplätze besetzt werden. Betroffen sind unter anderem der Einzelhandel, die Hotelbranche und die Gastronomie sowie viele technische Berufe", so IHK-Hauptgeschäftsführerin Christi Degen.



Immer schärferer Wettbewerb

Die Ursachen liegen vor allem in der demografischen Entwicklung - so sank in Oberfranken die Zahl der Schulabsolventen in den vergangenen zehn Jahren um rund zehn Prozent. "Es zeugt vom großen Engagement unserer Mitgliedsunternehmen und der Attraktivität der beruflichen Ausbildung, dass trotz dieses Rückganges die Zahl der Azubis im gleichen Zeitraum gestiegen ist: Die Betriebe sind präsent auf Ausbildungsmessen, bieten Praktika an, gehen auf Schulen zu. Sie reagieren so auf den immer schärferen Wettbewerb um den Fachkräftenachwuchs."

Zum demografischen Wandel kommt der Trend zum Studium hinzu. Als positives Signal wertet IHK-Präsident Trunk es jedoch, dass die Unternehmen trotz dieses Trends immer mehr Abiturienten für die berufliche Ausbildung gewinnen. Die Zahl der neuen Auszubildenden mit Fachhochschul- und Hochschulreife stieg zwischen 2005 und 2015 um knapp 50 Prozent.



Zahl der Studienabbrecher steigt

Sie machten zuletzt rund ein Fünftel der neuen Azubis im Kammerbezirk aus.

"Die Zahl der Studienabbrecher macht ja allein schon deutlich, dass nicht alle Abiturienten im Hörsaal am besten aufgehoben sind. Gerade für die Jüngeren ist eine Ausbildung ein mindestens ebenbürtiger Start in das Berufsleben, denn die Karrierechancen sind mit einer beruflichen Ausbildung mit anschließender Weiterbildung zum Meister oder Fachwirt nicht weniger gut als mit einem Bachelor-Studium", so Trunk.



Noch viele freie Stellen

Insgesamt gibt es im Kammerbezirk der IHK für Oberfranken Bayreuth derzeit über 2400 IHK-zugehörige Ausbildungsbetriebe, die Jugendliche in rund 200 Berufen ausbilden.

Bewerber, die zum 1. September noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, haben auch jetzt noch viele Chancen: "Gerade in den nächsten Wochen und Monaten ist noch viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt", so Degen. In vielen Branchen gibt es noch freie Stellen.

Als "sehr positiv" bezeichnet die Handwerkskammer für Oberfranken die Ausbildungssituation im oberfränkischen Handwerk: Seit dem 1. Januar 2016 haben 1679 Jugendliche einen Ausbildungsvertrag im oberfränkischen Handwerk abgeschlossen und beginnen eine Karriere im Handwerk, dies entspreche einem Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Sehr begehrt: Kfz-Mechatroniker

Die Top-Ten der Ausbildungsberufe im oberfränkischen Handwerk im aktuellen Ausbildungsjahr führt der Kfz-Mechatroniker an (274 neue Verträge).

Es folgen Elektrotechniker/in (149) und Anlagemechaniker/in für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik (95).

Informationen über freie Lehrstellen in der Region liefert die Online-Lehrstellenbörse der Handwerkskammer unter www.hwk-oberfranken.de/lehrstellenboerse oder auch die kostenlose App für Smartphones "Lehrstellen-Radar 2.0".

Auch Betriebe, die noch Lehrlinge suchen, können sich online eintragen lassen.