Tag der offenen Tür am Privaten Beruflichen Schulzentrum Bayreuth

Das Private Schulzentrum der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) in Bayreuth lädt am Samstag, den 25. März von 10.00 – 14.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.Dies ist die Gelegenheit, sich umfassend über die Ausbildungen Ergotherapie, Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe zu informieren, die Räumlichkeiten kennenzulernen und Ihre Fragen zu stellen!Alle Interessenten, die an diesem Tag verhindert sind, haben natürlich auch die Möglichkeit, kostenlos einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren.Sie können sich hierzu telefonisch unter 0800 / 10 20 580 oder per E-Mail an info@ggsd.de an die GGSD Schulen in Bayreuth wenden.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ggsd.de/bayreuth.



Privates Schulzentrum Bayreuth Unteres Tor 10, 95445 Bayreuth

Tel.: 0921 / 76 40 9 - 0

E-Mail: sz.bayreuth(a)ggsd.de