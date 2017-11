Mit einer Ausbildung in der Coburger Kartonagenfabrik

Dann bewirb Dich um einen Ausbildungsplatz in unserer Firmengruppe! Sie besteht aus der Coburger Kartonagenfabrik und unserem Schwesterunternehmen – der Bergischen Kartonagenfabrik.An den Standorten Dörfles-Esbach und Velbert (Nordrhein-Westfalen) stellen wir hochwertige, innovative Verpackungen für Konsumgüter her. Sowohl im Bereich Lebensmittel als auch im Non-Food-Sektor. Und das millionenfach!Dann lerne uns kennen und werde Teil eines modernen Familien-Unternehmens, das stets am Puls der Zeit agiert. Denn Trends haben bei uns Tradition. Sie helfen uns, immer besser zu werden und Produkte zu erzeugen, die in jedem Verkaufsregal eine gute Figur machen. Das Ergebnis: Mithilfe von Hightech-Maschinen und Top-Mitarbeitern stellen wir zahlreiche namhafte Kunden in ganz Deutschland zufrieden.Deine zukünftigen Kollegen sind Profis, die Dir zeigen, wie es geht. Sie begleiten Dich durch die verschiedenen Phasen Deiner Ausbildung und machen Dich mit dem ABC der Berufswelt vertraut. Beginnend bei Deinen Anfängen und ersten Erfolgen bis hin zu einer eigenen Karriere.Dann besuche unsere Internetseite und informiere Dich über die vielfältigen Chancen, die Dich erwarten. Wähle unter verschiedenen Berufsbildern und leg los! Denn: Verpackung hat Zukunft.Und: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.Deshalb bieten wir neben einer modernen Kantine noch eine Vielzahl an sozialen Rahmenbedingungen. Nicht nur aus diesem Grund sind wir ein seit Jahrzehnten von der IHK Coburg anerkannter Ausbildungsbetrieb.Egal, ob du anrufst oder eine E-Mail schickst: Wir freuen uns auf Dich! Gerne kommen wir mit Dir ins Gespräch. So können wir alles Weitere klären und Deine Fragen beantworten.Alle Kontaktdaten und noch mehr Informationen findest Du unter www.coka.de