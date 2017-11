Last-Minute-Ausbildungsplätze

Jahr für Jahr bleiben tolle Ausbildungsplätze übrig, die nur darauf warten besetzt zu werden. Hier finden Sie einige dieser Stellen.



Kaufmann/-frau für den Einzelhandel bei der Firma AS Schauer GmbH & Co. KG Autozubehör und Zweirad-Fachmann Die Tätigkeit im Überblick:

Kaufleute im Einzelhandel informieren und beraten Kunden und verkaufen Waren aller Art. Außerdem arbeiten sie im Einkaufs- und Lagerwesen, übernehmen betriebswirtschaftliche Aufgaben im Personal- und Rechnungswesen und wirken bei der Sortimentsgestaltung sowie bei Marketingaktionen mit.

Voraussetzungen:

- ab Hauptschulabschluss

- Interesse an Zweirad- und PKW-Zubehör ist wünschenswert

Gerne können Sie als Quereinsteiger/in mit der Ausbildung sofort beginnen!

Schriftliche Bewerbung erwünscht



IT-Systemkaufmann/-frau bei centron GmbH Das erwarten wir von Ihnen:

• ausgeprägtes Interesse an fachspezifischen Themen rund um Internet, Servertechnik, Systemverwaltung etc.

• Beherrschung der deutschen und der englischen Sprache in Wort und Schrift

• soziale Kompetenz und Kommunikationsbereitschaft

• Flexibilität

• Eigeninitiative

• Zuverlässigkeit.

Das können Sie von uns erwarten:

• Einbindung in ein junges, dynamisches Team

• praxisnahe Ausbildung

• breites Themenspektrum

• vielseitige Aufgabenfelder

• Spezialisierungsmöglichkeiten nach Ihren Fähigkeiten und Interessen

• sehr gute Übernahmechancen

• flache Hierarchien.

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als PDF an bewerbung@centron.de



Zahnmedizinische Fachangestellte/r bei Zahnärztin Dr. Judith Keller Die Tätigkeit im Überblick:

Zahnmedizinische Fachangestellte assistieren Zahnärzten und -ärztinnen bei Untersuchungen und Behandlungen, empfangen und betreuen die Patienten und organisieren die Praxisabläufe. Wenn Sie mindestens den Realschulabschluss besitzen, engagiert und teamfähig sind, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.



Maler/in und Lackierer/in Gestaltung und Instandhaltung bei

Scherbaum GmbH Maler und Verputzerei Die Ausbildung im Überblick

Maler/in und Lackierer/in der Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung ist ein 3-jähriger anerkannter Ausbildungsberuf im Handwerk.

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gerne per Mail.



Koch/Köchin bei Calimeros GmbH Restaurant Rodez Sieben Wir suchen zum Ausbildungsjahr 2016 zwei motivierte und freundliche Köche (m/w) für unser Restaurant in Bamberg. Haben wir Ihr Interesse geweckt dann bewerben sie sich schriftlich bei uns.



Aufgrund des vorangeschrittenen Ausbildungsjahres können wir nicht gewährleisten, dass die Stellen aktuell und längerfristig frei sind. Wer also noch dieses Jahr durchstarten möchte sollte sich erkundigen, ob die Ausbildungsplätze noch vakant sind und sich dann fix bewerben.