Kündigung während der Ausbildung

Nicht immer läuft die Ausbildung so, wie man sich das erhofft hat. Entweder stellt man fest, dass der Ausbildungsberuf doch nicht der richtige ist oder es gibt andere Gründe, weswegen eine Vertragslösung unabwendbar ist.Der Ausbildungsvertrag kann sowohl vom Auszubildenden selbst als auch vom Ausbildungsbetrieb gelöst werden. Dies kann auch im beidseitigen Einvernehmen geschehen.Im Ausbildungsvertrag steht geschrieben, was es bei einer Kündigung zu beachten gibt. Ohne eine Angabe von Gründen kann in der Probezeit gekündigt werden. Danach gibt es die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung. Diese kann jedoch nur aus einem wichtigen Grund geschehen.Außerdem ist es bei beidseitigem Einverständnis möglich, den Vertrag nach der Probezeit zu lösen.Die fristlose Kündigung ist in der Probezeit sowohl für den Ausbilder als auch den Auszubildenden möglich. Diese muss jedoch in beiden Fällen schriftlich erfolgen. In besonderen Fällen haben die entsprechenden Personen jedoch auch schon während der Probezeit einen Kündigungsschutz. Dies sind beispielsweise Schwangere oder behinderte Menschen.Nach der Probezeit gibt es von Seiten des Ausbilders keine ordentliche Kündigung mehr. Nur noch eine fristlose Kündigung ist möglich. Dazu muss aber ein wichtiger Kündigungsgrund vorliegen (vgl. §22 Berufsausbildungsgesetz). Außerdem müssen der fristlosen Kündigung normalerweise zwei Abmahnungen vorausgehen.Auch der Azubi hat die Möglichkeit, diese fristlose Kündigung zu nutzen (ebenfalls bei Vorlage eines wichtigen Grundes nach §22 Berufsausbildungsgesetz). Eine schriftliche Abgabe ist wichtig, in der der Grund (W-Fragen) benannt werden muss. Ansonsten ist die Kündigung unwirksam. Weiß der Azubi bereits länger als zwei Wochen über den Kündigungsgrund Bescheid, ist diese ebenfalls unwirksam.Der Azubi kann nach Ablauf der Probezeit hingegen kündigen, wenn er die gewählte Ausbildungsrichtung aufgeben will oder einen anderen Ausbildungsberuf wählt. Dies ist eine ordentliche Kündigung, bei der eine Kündigungsfrist von vier Wochen eingehalten werden muss. Die Kündigung muss den Kündigungsgrund enthalten und schriftlich abgegeben werden.Diese Vertragsform kann zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer auf beiderseitigem Einverständnis geschlossen werden. Eine Frist muss nicht eingehalten werden. Wer die Volljährigkeit noch nicht erreicht hat, muss diesen Vertrag auch von seinen gesetzlichen Vertretern unterschreiben lassen.Besonders geeignet ist ein Auflösungsvertrag, wenn ein Auszubildender seinen Ausbildungsplatz wechseln will. Sinnvoll ist es jedoch, den Vertrag erst zu unterzeichnen, wenn man sicher einen neuen Ausbildungsplatz hat und nicht im Ausbildungsbetrieb bleiben möchte. Außerdem sollte dem Azubi bewusst sein, dass er bei einem Auflösungsvertrag mit Schuld an dem Verlust seiner Arbeit hat. Das ist insofern relevant, dass es aufgrund dessen dazu kommen kann, eine Zeit lang vom Arbeitslosengeld gesperrt zu werden (in der Regel bis zu 12 Wochen). Diese Sperre ist nicht zu befürchten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der die Aufhebung rechtfertigt. Umgeht man durch den Aushebungsvertrag beispielsweise eine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber, ist keine Sperrfrist zu befürchten, solange man die Kündigung nicht eigens verschuldet ist. Außerdem ist es möglich, Einspruch gegen die Sperrfirst einzulegen. Dadurch wird der Sachverhalt noch einmal überprüft, wodurch im besten Fall die Sperrfrist gestrichen oder verkürzt werden kann. Um sicher zu gehen, ob man einer Sperrzeit unterliegt, sollte man sich schon im Vorfeld bei der Agentur für Arbeit erkundigen, ob diese im persönlichen Fall zu befürchten ist.Wer noch nach einer passenden Ausbildung sucht, wird vielleicht hier fündig: