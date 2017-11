Informationen aus erster Hand

Die ABITURA bietet Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern die Möglichkeit, mit potenziellen Arbeitgebern Gespräche zu führen und dabei wertvolle Kontakte zu knüpfen. Informative Fachvorträge vermitteln erste Eindrücke möglicher Berufsfelder oder Studienangeboten und helfen bei der Orientierung. Die Vortragsthemen umfassen unter anderem "Duales Studium im Öffentlichen Dienst", "Chancen in Medienunternehmen", "Erfolgreiches Networking" oder "Chemie studieren".

Doch nicht nur Abiturienten, auch junge Menschen, die fern von Zuhause studiert haben und wieder in die Region zurückkehren möchten, finden auf der ABITURA Information zu beruflichen Perspektiven.

Hans-Peter Brendel, 2. Vorsitzender Wirtschaft im Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT und Inhaber der Kupferberger Werbeagentur BERGWERK: "Die ABITURA gibt großen und kleinen Unternehmen die Chance, Flagge zu zeigen. Wir selbst bieten jungen Menschen an, direkt nach dem Abitur bei uns zu arbeiten oder ihr Praxissemester bei uns zu absolvieren. Die ABITURA ist eine tolle Möglichkeit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu aufzuzeigen, dass es in unserer Region herausragende Dienstleister gibt, für die sie z.B. nach ihrem Studium eine wertvolle Verstärkung darstellen können. Wir sind überzeugt: Wenn wir insgesamt zeigen, dass die Region sehr viel zu bieten hat, dann kommen auch mehr Junge nach Abschluss ihres Studiums wieder in die Region zurück."