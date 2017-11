Go abroad: Auslandssemester für Karriere

Auslandserfahrungen sind für Studenten sehr wertvoll. Mit einem Semester in einem anderen Land kann man punkten, wenn man sich nach dem Examen um einen ersten Job bewirbt. Dabei sind es nicht nur die Sprachkenntnisse, die auf dem Arbeitsmarkt wichtig werden können. Es ist vor allem auch die Fähigkeit, gemeinsam mit Menschen aus anderen Kulturen zu lernen, zu leben und zu arbeiten.



Geringere Arbeitslosenquote

In einer Studie der EU-Kommission wurden 75 000 Studenten, Absolventen und Unternehmen zu ihren Erfahrungen mit dem "Erasmus"-Auslandsprogramm befragt. Fünf Jahre nach dem Hochschulabschluss war bei Studierenden, die sich an "Erasmus" beteiligt hatten, die Arbeitslosenquote um 23 Prozent geringer. Zudem stellte sich in der Studie heraus, dass internationale Erfahrungen für 64 Prozent der Arbeitgeber ein wichtiges Einstellungskriterium sind. "Allerdings können Auslandssemester recht teuer werden", erklärt Martin Blömer, Finanzexperte beim Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Deshalb stelle die EU im "Erasmus"-Programm Mittel zur Förderung von Auslandsstudien bereit. djd