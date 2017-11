Geldgeschenke für Azubis

Mit dem neuen Ausbildungsjahr beginnt für Schulabgänger ein neuer Lebensabschnitt. Viele werden zum ersten Mal eigenes Geld verdienen. Und sie müssen lernen, mit Geld umzugehen, wenn sie sich Wünsche erfüllen und eventuell noch Geld zurücklegen wollen.



Bausparvertrag

Da bietet es sich an, im Betrieb zu fragen, ob vermögenswirksame Leistungen Bestandteil des Tarifvertrages sind. Ist das der Fall, können Auszubildende dieses Geld in einem Bausparvertrag anlegen und dafür die so genannte Arbeitnehmersparzulage bekommen.



Staatlicher Bonus

Die Sparzulage ist ein staatlicher Bonus, also geschenktes Geld. Sie beträgt neun Prozent der vermögenswirksam angelegten Summe; maximal sind 470 Euro förderfähig. Das heißt, die höchstmögliche Jahreszulage beträgt 42,30 Euro. Ein Anrecht darauf haben jene, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen unter 17 900 Euro liegt. Das entspricht einem Jahresbruttoeinkommen von knapp 21.000 Euro.

Aber auch wenn vermögenswirksame Leistungen nicht im Tarifvertrag vereinbart sind, kann der Auszubildende mit seinem Arbeitgeber vereinbaren, dass ein Teil des Lohnes oder Gehaltes so angelegt wird, dass er die Sparzulage bekommen kann.

Unter bestimmten Bedingungen hat ein Azubi auch Anspruch auf die Wohnungsbauprämie. Überweist er zusätzlich zu den vermögenswirksamen Leistungen noch Geld in den Bausparvertrag, kann er für diese Summe Wohnungsbauprämie bekommen. Die höchstmögliche Prämie für Ledige beträgt 45 Euro im Jahr, wofür jährlich 512 Euro in den Vertrag eingezahlt werden müssen.

Ein Alleinstehender, der Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage bekommt, würde bei entsprechenden Einzahlungen auf sein Bausparkonto - mindestens 982 Euro jährlich - maximal 87,30 Euro vom Staat geschenkt bekommen. Wer weniger einzahlt, bekommt die Förderung anteilig.

Unter www.bausparkassen.de erhält man weitere Informationen. be.p/Katrin Baum