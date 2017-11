Freie Ausbildungsplätze

Ihr habt noch keine Ausbildungsstelle gefunden und glaubt, die Frist ist längst abgelaufen? – Dann nichts wie an den PC. Im Raum Bamberg gibt es noch einige freie Lehrstellen. Wer sagt, dass nicht auch die passende für euch dabei ist?Heutzutage läuft das meiste ja online ab, so auch die Jobsuche und Bewerbung. Wir haben ein paar Online-Plattformen für euch zusammengesucht, auf denen ihr noch freie Stellen für die Region finden könnt.Ob Zahntechniker oder Betriebselektroniker – die Liste der freien Ausbildungsplätze in Bamberg ist groß. Klickt euch einfach durch das Portal, vielleicht ist eure Traumstelle dabei.Auf dem Portal der Arbeitsagentur könnt ihr nicht nur nach Ort und Art der Stelle selektieren, sondern auch nach Stichwort.Hier könnt ihr die Berufsbezeichnung und den Ort eingeben, sowie auch im Umkreis der Stadt nach einem Job suchen, indem ihr die Kilometeranzahl einstellen könnt.Selektieren kann man auf dieser Plattform nach verschiedenen Kriterien, sogar nach dem erforderlichen Schulabschluss.Hier findet ihr ebenfalls für Bamberg und Umgebung unterschiedliche Ausbildungsangebote. Die Stichwortsuche erleichtert auch hier den Weg zum passenden Job.Selbst wenn ihr erst für das kommende Jahr eine freie Lehrstelle sucht, könnt ihr hier schon fündig werden. Manche Angebote starten nämlich erst 2017. Für die Kurzfristigen unter euch gibt es jedoch auch freie Stellen ab sofort. Also nichts wie bewerben!