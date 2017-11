Den Schuh ziehe ich mir gerne an

Du begeisterst Dich für Mode und schöne Schuhe, bist kontaktfreudig und der Umgang mit Menschen ist Deine Leidenschaft? Dann bist Du bei Schuh Mücke genau richtig. Mit einer Ausbildung bei Schuh Mücke steigst Du in das wahrscheinlich spannendste Unternehmen im Einzelhandel ein.Ausbildungsoffensive wird bei Schuh Mücke groß geschrieben und bedeutet Lernen neu entdecken: Bei der Arbeit „Mittendrin statt nur dabei“, auf der Fläche „Lernen fürs Leben“ und in der Theorie „Die ganz und gar nicht grau sein muss!“Schuh Mücke ist groß. Das trifft nicht nur auf die einzelnen Filialen zu, sondern auch auf das gesamte Unternehmen. 1954 von der Familie Mücke in Kulmbach gegründet, ist es gerade in den letzten Jahren rasant gewachsen. Inzwischen gibt es 14 Filialen unter anderem in Trosdorf bei Bamberg, Rödental, Bayreuth, Forchheim, Fürth, Nürnberg und Kulmbach; im Verhältnis dazu ist auch die Anzahl der Mitarbeiter enorm gestiegen: 65 waren es 2004, über 800 sind es derzeit. Doch damit ist die Entwicklung nicht zu Ende. Schuh Mücke will weiter wachsen und baut deshalb auf junge Leute wie Dich. Die Zahl der Ausbildungsplätze spricht hier eine deutliche Sprache: 2012 waren es sechs, 2015 werden es, wenn die rund 50 neu geschaffenen Ausbildungsplätze hinzukommen, insgesamt 100 sein.Der Wachstumsdrang eröffnet Dir unendliche Karriereperspektiven. Beruhigend bei aller Dynamik ist aber, dass Schuh Mücke ein renommiertes Unternehmen mit überschaubaren Strukturen geblieben ist. So lässt es sich Geschäftsführer Thomas Mücke nicht nehmen, die Auszubildenden selbst zu begleiten. Überhaupt liegt ihm sein Team am Herzen: „Meine Mitarbeiter sind das wertvollste Kapital des Unternehmens“, erklärt er.Wenn Du neben dem Faible für Kleidung und Schuhe begeisterungsfähig bist, gerne im Team arbeitest und kein Problem damit hast, auf andere zuzugehen, dann solltest Du Dich bei Schuh Mücke bewerben. Das Unternehmen bietet eine Ausbildung als Verkäufer/-in im Einzelhandel, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Kaufmann/-frau für Büromanagement und zwei duale Studiengänge, den Handelsfachwirt Bachelor of Arts und den Textilbetriebswirt/-in BTE Fachrichtung Schuhe. Dich erwartet ein Unternehmen, das sich durch L.M.A.A. auszeichnet – „Lustige Mitarbeiter am Arbeitsplatz“, „Lächle mehr als andere“ und „Leistung – Motivation – Ausstrahlung – Authentizität“. Highlight in jedem Ausbildungsjahr ist übrigens das Azubi-Camp, das im vergangenen Jahr am Monte Kaolino in Hirschau stattfand. Alle, die daran teilgenommen haben, waren begeistert. Es wurden nicht nur Gemeinschaftsgefühl und Selbstorganisation gestärkt, sondern nach der einhelligen Meinung aller Beteiligten der Grundstein für eine gute Ausbildung bei Schuh Mücke gelegt.Lade Deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des gewünschten Berufsbildes, gewünschten Standorts und Deiner Motivation sowie mit tabellarischem Lebenslauf und Kopien der letzten Schulzeugnisse unter www.schuhmuecke.de/unternehmen/jobs hoch. Weitere Informationen unter www.schuhmuecke.de sowie auf www.oberfrankenjobs.de