Deine Zukunft kennen lernen

Für Abiturientinnen und Abiturienten in Oberfranken rücken die Abschlussprüfungen immer näher. Damit stellt sich auch die Frage nach der Berufswahl: Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten sind recht schwer zu überblicken, persönliche Eignung und Neigung oft noch nicht klar definiert. Die ABITURA 2017 unterstützt junge Menschen dabei, einen Überblick über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region und darüber hinaus zu bekommen. Die Berufsorientierungsmesse findet am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Caspar-Vischer-Gymnasium in Kulmbach statt.

Organisiert wird die ABITURA auch in diesem Jahr wieder vom Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT und vom Landkreis Kulmbach in bewährter Zusammenarbeit mit dem Caspar-Vischer-Gymnasium, dem Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium sowie der Beruflichen Oberschule (Fach- und Berufsoberschule in Kulmbach.



Karrierechancen in der Region

Ausbildung, Studium oder duales Studium: Die Berufsorientierungsmesse informiert Abiturientinnen und Abiturienten der Klassen 10 bis 12 sowie Fachabiturientinnen und Fachabiturienten gezielt über regionale Berufsmöglichkeiten. Dass es direkt vor der ihrer Haustür zahlreiche Unternehmen und Bildungseinrichtungen gibt, die Ausbildungsplätze, attraktive Zukunftsperspektiven und Karrierechancen bieten, ist vielen Schulabgängern gar nicht bekannt.

Dem Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT zufolge werde es immer wichtiger, junge Menschen an die Region und die ansässigenUnternehmen zu binden und über die vielen Möglichkeiten nach dem Abschluss zu informieren und zu beraten.

Insgesamt sind 80 Firmen, Hochschulen und berufsbildende Schulen vertreten, darunter beispielsweise die Deutsche Vermögensberatung, die Mediengruppe Oberfranken, Schuh und Sport Mücke sowie Hochschulen und Berufsfachschulen aus dem weiteren Umkreis.



Informationen aus erster Hand

Die ABITURA bietet Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern die Möglichkeit, mit potenziellen Arbeitgebern Gespräche zu führen und dabei wertvolle Kontakte zu knüpfen. Informative Fachvorträge vermitteln erste Eindrücke möglicher Berufsfelder oder Studienangeboten und helfen bei der Orientierung. Die Vortragsthemen umfassen u.a.: "Duales Studium im Öffentlichen Dienst", "Chancen in Medienunternehmen", "Erfolgreiches Networking" oder "Chemie studieren".

Doch nicht nur Abiturienten, auch junge Menschen, die fern von Zuhause studiert haben und wieder in die Region zurückkehren möchten, finden auf der ABITURA Information zu beruflichen Perspektiven. Hans-Peter Brendel, 2. Vorsitzender Wirtschaft im Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT und Inhaber der Kupferberger Werbeagentur BERGWERK: "Die ABITURA gibt großen und kleinen Unternehmen die Chance, Flagge zu zeigen. Wir selbst bieten jungen Menschen an, direkt nach dem Abitur bei uns zu arbeiten oder ihr Praxissemester bei uns zu absolvieren. Die ABITURA ist eine tolle Möglichkeit, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu aufzuzeigen, dass es in unserer Region herausragende Dienstleister gibt, für die sie z.B. nach ihrem Studium eine wertvolle Verstärkung darstellen können. Wir sind überzeugt: Wenn wir insgesamt zeigen, dass die Region sehr viel zu bieten hat, dann kommen auch mehr Junge nach Abschluss ihres Studiums wieder in die Region zurück."



Kurzinfo:

Weitere Informationen unter www.abitura.info.

Die Berufsorientierungsmesse ABITURA 2017 findet am Samstag, 11. Februar, von 10 bis 14 Uhr in Kulmbach, Caspar-Vischer-Gymnasium statt.