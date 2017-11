Deine Karriere bei Johnson Matthey in Redwitz

Dann ist eine Ausbildung bei Johnson Matthey am Standort Redwitz genau das richtige für Dich.Das in Redwitz ansässige Unternehmen bildet junge Leute seit mehr als 40 Jahren aus. Ein Engagement, das der Landkreis Lichtenfels 2015 mit dem „Ausbildungslöwen“ in der Kategorie „qualitativ bester Ausbildungsbetrieb“ würdigte. Eine besondere Auszeichnung, die den hohen Stellenwert verdeutlicht, den eine Ausbildung bei Johnson Matthey genießt. Eine Ausbildung lohnt sich auch mit Blick auf Deine weitere berufliche Zukunft. Aktuell sind mehr als 120 ehemalige Auszubildende in verschiedenen Funktionen im Unternehmen tätig. Ein nicht unerheblicher Teil der „Ehemaligen“ sogar in leitenden Funktionen.Als renommierter Ausbildungsbetrieb bietet Johnson Matthey Redwitz jungen Leuten eine Ausbildung zum Industriekaufmann/Kauffrau, Industriemechaniker/Industriemechanikerin, Mechatroniker/Mechatronikerin, Maschinen- und Anlagenführer/Maschinen- und Anlagenführerin und Elektroniker/Elektronikerin an.Daneben gibt es auch das attraktive Angebot „FH Dual“. Deine Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich findet in einem modernen und zeitgemäßen Umfeld statt, mit einem Maschinenpark, der von den jeweiligen Auszubildenden selbst auf dem neuesten Stand der Technik und Arbeitssicherheit gehalten wird. Während der gesamten Ausbildung stehen Dir erfahrene Ausbilder zur Seite, die Ausbildung „mit Leib und Seele“ praktizieren. Zudem erhalten alle Auszubildenden einmal in der Woche Englischunterricht. Ein umfangreiches Seminarangebot zu den verschiedensten Ausbildungsschwerpunkten und gezielte Prüfungsvorbereitungen ergänzen Deine Ausbildung in Redwitz.Das besondere Highlight dürften aber die beiden einwöchigen Aufenthalte auf der Burg Fürsteneck in der hessischen Rhön sein. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen kannst Du in Form von Rollenspielen, Projektaufgaben und Präsentationen Deine eigene Stärken entdecken und sie für Deine weitere berufliche Laufbahn nutzen. Die Aufenthalte auf Burg Fürsteneck haben eine mehr als 30-jährige Tradition.Wie gut eine Ausbildung bei Johnson Matthey ist, beweist Dir allein schon, dass kaum ein Auszubildender seine Lehre abbricht. Im Gegenteil: In der Vergangenheit stellte das Redwitzer Unternehmen schon mehrfach die Berufsschul- und Kammerbesten. 2013 wurde ein Auszubildender sogar als Bundes-Bester ausgezeichnet. Du siehst, wer sich engagiert und an der eigenen beruflichen Zukunft interessiert ist, kann viel erreichen. Auch besteht die Möglichkeit, sich in der Johnson Matthey-Werksfeuerwehr zu engagieren.Mit rund 550 Mitarbeitern ist Redwitz der größte Johnson Matthey Standort in Deutschland und weltweit führend in der Herstellung von technischer Keramik. Am Standort Redwitz werden Waben- und Plattenkatalysatoren zur Minderung von Stickoxiden entwickelt, produziert und vertrieben. Eine Technik, die beispielsweise in Nutzfahrzeugen mit Dieselmotor, in Schiffen, Kohlekraftwerken, Müllheizkraftwerken und kompletten Abgasreinigungssystemen eingesetzt wird. Neben der Umwelttechnologie entwickelt und produziert Johnson Matthey piezokeramische Bauelemente und Piezo-Systeme für kundenspezifische Anwendungen.Falls Du jetzt mehr über das Redwitzer Unternehmen erfahren willst, besuch es doch einfach im Internet unter www.johnson-matthey.de . Dort findest Du auch die aktuell offenen Ausbildungsstellen.Übrigens: Johnson Matthey bietet auch Studenten interessante Angebote und nimmt am jährlich stattfindenden Girls' Day teil.gst