Mancher Ausbildungsbetrieb fordert in der Stellenanzeige ein Motivationsschreiben von den Bewerbern. Doch was ist das eigentlich?



Wie muss man es aufbauen?

Wichtig beim Erstellen ist eine klare Struktur. Deswegen ist es sinnvoll, sich im Vorfeld schon Stichpunkte zu notieren und diese in die richtige Reihenfolge zu bringen. Danach gliedert sich das Motivationsschreiben in Einleitung, Hauptteil und Schluss.



Motivationsschreiben: Was muss rein?

Zu Beginn sollte „Sehr geehrte Damen und Herren“ durch die persönliche Ansprache des Ansprechpartners ersetzt werden. Der erste Satz kann entscheidend sein. Greifen Sie also hier nicht auf eine Formel zurück, sondern lassen Sie sich etwas Kreatives einfallen und kommen Sie gleich auf den Punkt. Behalten Sie dabei die ausgeschriebene Stelle im Blick und nehmen Sie auch Bezug auf das Unternehmen (Wieso gerade dieses?).

Das Motivationsschreiben macht noch einmal deutlich, weshalb Sie den Ausbildungsplatz wollen und weswegen Sie sich für das auserwählte Unternehmen entschieden haben. Zudem werden hierbei mögliche Unklarheiten oder Lücken im Lebenslauf besser erklärt und persönliche Eigenschaften hervorgehoben – vor allem im Hinblick (aber nicht nur) auf den möglichen Ausbildungsplatz. Der Ausbilder möchte schließlich wissen, weshalb ausgerechnet Sie sich für den Job eignen und was Sie von anderen Bewerbern abgrenzt. Ihre Eigenschaften sollten Sie immer an passenden Beispielen deutlich machen. Bestenfalls schlagen Sie eine Brücke zu bereits gesammelten praktischen Erfahrungen.



Äußere Bedingungen

Der Text beschränkt sich auf eine Seite, die dann in der Bewerbung hinter den Lebenslauf eingefügt wird. Daher kommt auch die Bezeichnung „dritte Seite“. Einheitlichkeit ist wichtig, weswegen auch hier auf die richtige Schriftart, -größe und den Zeilenabstand geachtet werden muss. Zudem ist eine richtige Grammatik und Rechtschreibung Pflicht. Im Zweifelsfall lassen Sie das Schreiben lieber noch einmal von jemandem Korrektur lesen.

Auch eine äußerliche Gliederung sollte ersichtlich sein, da diese das Lesen erleichtert. Entweder wird das Motivationsschreiben in Stichpunkten oder in Fließtext verfasst, der mit Absätzen und Zwischenüberschriften strukturiert wird.

Wird ein Motivationsschreiben nicht eindeutig gewünscht, dann sollte genau abgewogen werden, ob man eines verfasst. Der Inhalt eines solchen Schreibens sollte immer einen Mehrwert besitzen und wirklich die Seite füllen. Es sollte keine reine Wiederholung der bereits an anderer Stelle aufgeführten Punkte sein. Ein Motivationsschreiben geht in die Tiefe und lässt die Persönlichkeit hinter der Bewerbung deutlicher werden.