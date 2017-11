Berufsmesse Handwerk in Bayreuth

Über 1500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer aus den Stadt- und Landkreisen Bayreuth und Kulmbach werden vom 25. bis 27. Oktober die Berufsmesse des Handwerks auf dem Gelände des Berufsbildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer in Bayreuth besuchen, dort Handwerk live erleben und viele Handwerksberufe persönlich ausprobieren.

Am 27. Oktober ab 18.30 Uhr laden die Innungen der Kreishandwerkerschaften Bayreuth und Kulmbach gemeinsam mit der Handwerkskammer auch die Eltern ein, selbst oder zusammen mit ihren Kindern die Berufsmesse des Handwerks zu besuchen. Offene Informationsveranstaltung für alle interessierten Eltern, die sich über eine Ausbildung im Handwerk informieren möchten. Wo? BTZ Bayreuth, Kerschensteinerstr. 8, Treffpunkt für die Themeneinführung: Halle C. Nach einem Einführungsvortrag in der Halle C können alle Werkstätten besichtigt werden. Fachexperten aus verschiedenen Ausbildungsbetrieben der Region und die Ausbildungsberater der Handwerkskammer sowie die Berufsberatung der Agentur für Arbeit sind vor Ort.



Vor Ort gleich ausprobieren

Die Schülerinnen und Schüler können sich auf der Berufsmesse über Ausbildungsberufe im Handwerk informieren, vor allem aber sich auch selbst in verschiedensten Gewerken ausprobieren. Neben den Bau- und Ausbauhandwerken wie Maurer oder Zimmerer bis hin zu den Gesundheits- und Nahrungsmittelberufen ist eine Vielzahl von Gewerken vertreten. An insgesamt 28 Stationen können sie sägen, bohren, hämmern, am Computer arbeiten, backen, schrauben und mauern.

"Die wenigsten Jugendlichen wissen, welche Bandbreite das Handwerk abdeckt. Unsere Wirtschaftsmacht von nebenan bietet den Schülerinnen und Schülern über 130 verschiedene Ausbildungsberufe und in nahezu allen Sparten wird mittlerweile auch mit Hightech-Geräten gearbeitet. Außerdem wissen die Wenigsten, welche Karrierechancen sich im Handwerk auftun, und das gilt für alle Schularten. Heute hat ein Drittel aller Lehrlinge Realschulabschluss, und knapp 10 Prozent haben Abitur. Nach der Lehre kann man seinen Meister absolvieren und als Führungskraft arbeiten, studieren oder sich selbstständig machen. "Der Karriereleiter sind nach obenhin keine Grenzen gesetzt", so die Kreishandwerksmeister Günther Stenglein und Peter Engelbrecht sowie Handwerkskammer-Präsident Thomas Zimmer.



Enge Kooperation mit den Schulen

Das Besondere an den Berufsmessen des Handwerks ist die enge Kooperation mit den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler werden in den Schulen gezielt auf den Besuch der Berufsmessen des Handwerks vorbereitet. Sie wählen sich noch in der Schule die Berufsfelder aus, die sie besonders interessieren, und genau diese Berufsfelder können sie dann in kleinen, geführten und betreuten Gruppen im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer live erleben.