Bevor man eine Ausbildung beginnt, kann man sich überlegen, ob man diese verkürzen möchte. Was es dabei zu beachten gibt und für wen überhaupt diese Möglichkeit besteht, sagen wir euch hier.



Warum die Ausbildung verkürzen?

Warum jemand seine Ausbildung verkürzt, kann ganz individuelle Gründe haben. Der eine möchte noch eine andere Ausbildung anhängen, der andere möglichst schnell Geld verdienen. Grundsätzlich kommt es darauf an, für welchen Ausbildungsberuf man sich entschieden hat. Denn diese Wahl entscheidet, welche reguläre Ausbildungszeit in der Ausbildungsordnung vorgeschrieben ist. Daran orientiert sich dann die Mindestausbildungszeit. Auch wenn jemand seine Ausbildung verkürzt, muss sichergestellt werden, dass das Ausbildungsziel dennoch erreicht wird.



Wer darf die Ausbildung verkürzen?

Wer befugt ist, einen Antrag auf eine Verkürzung zu stellen, regelt das Berufsbildungsgesetz (§§7,8 des BBiG). Kann jemand bereits vor dem Beginn seiner Ausbildung eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen, kann diese ganz oder zumindest teilweise auf seine jetzige Ausbildung anrechnen lassen. Bis zu 12 Monate können angerechnet werden. Bei der zuständigen Stelle (je nach Ausbildung, beispielsweise die IHK) muss dann rechtzeitig ein Antrag vom Azubi und dessen Ausbilder eingereicht werden. Welche genauen Bestimmungen gelten, hängt vom Bundesland ab. Bei dieser Vorbildung besteht sogar ein Anspruch des Azubis auf eine höhere Bezahlung.

Dieser Anspruch besteht jedoch bei einem Abiturienten oder Fachabiturienten nicht. Jedoch hat dieser die Möglichkeit, seine Ausbildung um ein ganzes Jahr verkürzen zu können.

Personen, die einen Abschluss der Mittleren Reife haben, können die Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen.

Haben Sie bereits eine berufliche Vorbildung, also beispielsweise Erfahrungen in einem Ihrer Ausbildung ähnlichen Bereich oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, ist eine Kürzung ebenfalls möglich. Die Art der beruflichen Vorbildung entscheidet, um welchen Zeitraum die Ausbildung verkürzt werden kann. Genau wie bei Abiturienten muss der Antrag spätestens ein Jahr, bevor die Ausbildung beendet ist, eingereicht werden. Bei allen Verkürzungsoptionen müssen immer Betrieb und Auszubildender einverstanden sein.

Wer in der Ausbildung gute Leistungen erbringt, hat ebenfalls die Möglichkeit einer Verkürzung. Dazu müssen die betrieblichen und schulischen Leistungen gut sein, um frühzeitig zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden (§45 BBiG).

Wer seinen Ausbildungsplatz wechselt, dem wird die bereits abgelegte Ausbildungszeit angerechnet. Somit hat der Azubi auch einen Anspruch auf eine höhere Vergütung, wenn er beim Wechsel beispielsweise bereits im zweiten Lehrjahr ist.

Bei einem Wechsel des Ausbildungsberufes kommt es darauf an, ob der neu gewählte Beruf dem alten ähnlich ist und sich somit Ausbildungszeit anrechnen lässt.

In besonderen Fällen ist es nach §8 BBiG auch möglich, die Ausbildungszeit während einer Woche, beziehungsweise eines Tages, zu vermindern. Teilzeitberufsausbildung wird das genannt. Dass sich dadurch folglich die gesamte Ausbildungszeit verlängert, ist jedoch nicht unbedingt der Fall. Jedoch wird oft nur ein Teil des Ausbildungsgehaltes gezahlt.

Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Kürzungsgründe miteinander zu kombinieren. Wenn jemand also im Voraus schon wegen seines Abiturs die Ausbildungsdauer verkürzt hat, kann er dennoch vorzeitig zur Abschlussprüfung zugelassen werden.



Um welchen Zeitraum kann man die Ausbildung verkürzen?

Als Regelausbildungszeit bezeichnet man den Zeitraum, in dem eine Ausbildung ohne Verzögerungen und Verkürzungen stattfinden soll. Dieser liegt zwischen einem und dreieinhalb Jahren. Jedoch gibt es auch die Mindestausbildungszeit. Diese Zeitspanne ist bei der gewählten Ausbildung Pflicht. Das bedeutet, dass die Mindestausbildungszeit in jedem Fall abgeleistet werden muss, ohne Rücksicht auf eine längere Verkürzung. Zweijährige Ausbildungen müssen dementsprechend mit einer Verkürzung mindestens ein Jahr, dreijährige mindestens eineinhalb Jahre und dreieinhalbjährige Ausbildungen mindestens zwei Jahre betragen.



Was muss man tun?

In jedem Fall müssen sowohl der Ausbildungsbetrieb als auch der Auszubildende dem Antrag zustimmen. Bei Minderjährigen müssen sich auch die Erziehungsberechtigten durch eine Unterschrift einverstanden erklären. Dann wird der Antrag bei der zuständigen Stelle eingereicht. Welche Stelle das ist, entscheidet der Ausbildungsberuf. So sind das beispielsweise die Industrie- und Handelskammern, die Landwirtschaftskammern oder die Handwerkskammern. Zum Zeitpunkt der Antragstellung sollte noch mindestens ein Jahr Ausbildungszeit verbleiben. Besser ist es, eine Verkürzung gleich bei Vertragsschluss abzuklären. Die Verkürzung der Ausbildungszeit wird dann im Vertrag festgehalten.