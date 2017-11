Konstantes Wachstum seit über 30 Jahren

Weil sie Großhändler sind und daher ausschließlich Fachhändler und Systemhäuser beliefern.



Um das zu ändern, gab es im Sommer 2015 ein großes Sommerfest mit einem Tag der Offenen Tür auf dem riesigen Gelände des Logistikzentrums vor den Toren von Ebensfeld - mit Erfolg, denn das automatische Kleinteilelager mit der über 1 km langen Förderstrecke war ebenso sehenswert wie die gigantischen Dimensionen der 12.000qm Halle mit den 11 Meter hohen Schmalgängen und den induktionsgeführten Gabelstaplern. Die größte Menschenmenge war jedoch vor den beiden 3D-Druckern mit der Knobel-Verlosung!



Die Systeam GmbH ist übrigens nicht nur groß, sondern von Beginn an stabil und zuverlässig, weshalb sie regelmäßig auf Platz 1 der Händlerumfragen landet und auch schon jede Menge Preise eingeheimst hat, wie z.B. die Preisverleihung von Wirtschaftsministerin Ilse Eigner von „Bayerns Best 50“ ! Außerdem erwirtschaftet der Systeam-Konzern in einem Team von ca. 200 Mitarbeitern einen Umsatz von 260 Mio. € - und das mit steigender Tendenz!



Anstatt sich im Erfolg zu sonnen, arbeitet das Sys-Team mit Freude und Eifer weiter - und wird immer größer und immer besser! Seit 2004 gibt es die Zweigstellen in der Schweiz und seit 2013 in Österreich, und wer weiss, wohin es den Nachwuchs mal verschlägt! Damit die Systeam GmbH weiterhin so erfolgreich bleibt, werden für die unterschiedlichen Bereiche Nachwuchs gesucht.



Die Abteilungs-Teams sind reich an Erfahrung und Wissen und neben den alten Hasen gibt es ganz viele junge Leute, kostenlose Fitnesskurse zur Gesundheitsförderung und stets gut gefüllte Gratis-Getränke-Kühl­schränke. Alle Ausbildungen können während eines Praktikums oder Ferienjobs erschnuppert werden!