Ausbildung: Kindergeld ade?

Öfter sind Auszubildende und Studenten bereits volljährig, wenn sie sich für eine Ausbildung entscheiden. Die Volljährigkeit muss jedoch kein Grund sein, um kein Kindergeld mehr zu bekommen. Wir haben ein paar Informationen rund ums Kindergeld während der Ausbildung für euch.



Wie lange bekommt man Kindergeld in der Ausbildung?

Bis zum 18. Lebensjahr wird das Kindergeld automatisch gezahlt. Danach muss es bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit beantragt werden. Theoretisch kann man bis zum 25. Lebensjahr Kindergeld bekommen. Hierzu müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Die Ausbildung muss einem bestimmten Berufsziel dienen und auch ernsthaft betrieben werden. Oftmals wird ein Nachweis (wie beispielsweise eine Immatrikulationsbescheinigung bei Studenten oder ein Leistungsnachweis) verlangt.

Wenn jemand bereits eine erste Berufsausbildung erfolgreich absolviert hat und sich in der zweiten Ausbildung befindet, gelten bestimmte Bestimmungen, um einen Kindergeldanspruch geltend zu machen. Eine zweite Ausbildung kann beispielsweise ein Masterstudium sein, aber auch ein Bachelorstudium mit vorangegangener, abgeschlossener Berufsausbildung. Während dieser zweiten Ausbildungsphase darf der Auszubildende keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, die einen Umfang von 20 Wochenstunden überschreitet. Voraussetzung ist auch immer noch, dass er das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht hat.

450-Euro-Jobs und kurzfristige Beschäftigungen sind kein Problem, genauso wie weitere Beschäftigungen, die im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses stattfinden (vergleichen Sie hierzu die entsprechende Dienstanweisung zur Durchführung des Familienleistungsausgleichs des Einkommenssteuergesetzes [DA 63.4.3.2 des FamESTG]).

Außerdem kann es beim Beginn einer zweiten Ausbildung vorkommen, dass man sich zwischen zwei Ausbildungsabschnitten befindet. Dann kann das Kindergeld für maximal 4 Monate weiter gezahlt werden. Anders ist es, wenn man ernsthaft eine Ausbildung sucht und dies glaubhaft machen kann (beispielsweise durch Absagen). Wer arbeitslos gemeldet ist und einen Ausbildungsplatz sucht, bekommt weiterhin Kindergeld.

Der Kindergeldanspruch endet dann, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Das Ende ist dann, wenn der Notendurchschnitt der Abschlussprüfungen bekanntgegeben wird. Wenn jemand seine Ausbildung also vor dem 25. Lebensjahr beendet, hat er dennoch keinen Anspruch mehr auf das Kindergeld.



Wie hoch ist das Kindergeld während der Ausbildung?

Die Höhe des Kindergeldes richtet sich nach der Kinderanzahl innerhalb einer Familie. Für das erste und zweite Kind erhält man momentan je 190 Euro, für das dritte Kind 196 Euro und das vierte (oder weitere) Kind bekommt man 221 Euro pro Monat.