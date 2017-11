Prüfungszeit: Wie du dich in der Bibliothek garantiert unbeliebt machst

Die allseits geliebte Prüfungszeit ist wieder da und mit ihr alles was dazu gehört, nämlich auch überfüllte Universitätsbibliotheken. Wir alle lernen woanders als daheim am besten, deswegen sollte man auch einige Regeln beachten, um seinen Kommilitonen das Leben nicht noch schwerer zu machen als es derzeit sowieso schon ist. Wir haben deswegen vier Verhaltensmuster zusammengestellt, die ihr vermeiden solltet, wenn ihr euch in der Bibliothek nicht unbeliebt machen wollt.



1. Platz reservieren

Immer wieder gerne gesehen, immer (leise) verflucht: mit Büchern oder Laptops besetzte Arbeitsplätze, an denen stundenlang niemand sitzt. Natürlich kann man den Platz in der Bib auch mal verlassen. Aber sich einen Platz zu reservieren oder für Stunden „warm“ zu halten, geht gar nicht. Seid also fair zu den anderen Lernenden und gebt euren Platz frei wenn ihr wisst, dass ihr länger als 15 Minuten weg seid.



2. Geräusche aus dem Handy / Laptop

Das Windows-Geräusch beim Systemstart sei euch noch verziehen. Klar, als er das letzte Mal an war, wart ihr daheim und die Lautsprecher deswegen auch an. Aber sobald das Betriebssystem gestartet ist, solltet ihr dafür sorgen, dass aus eurem Laptop kein Mucks mehr zu hören ist. Das Gleiche gilt für euer Handy. Und wenn ihr einen Anfruf empfangt oder tätigt, sollte es sich verstehen, dass ihr aus dem Lesesaal verschwindet und in einen Bereich der Bibliothek geht, in dem normale Laustärke angebracht ist. Es sei denn ihr wollt missgünstige Blicke ernten.



3. Bücher verstecken

Auch davon hört man immer wieder: Ein wichtiges Buch, das in der Bibliothek nur einmal vorhanden ist und nicht ausgeliehen werden darf, wird in oder zwischen den Regalen so versteckt, dass es keiner mehr findet. Auch das ist ein absolutes No-Go. Alle eure Kommilitonen haben das gleiche Recht auf das Buch wie ihr, und wenn ihr daran arbeiten müsst, dann solltet ihr die Arbeit vielleicht innerhalb einer Sitzung beenden.



4. Notizen in den Büchern machen

Dass die Bücher in der Bibliothek vor euch schon andere in den Händen hatten, dürfte klar sein. Dass man von dieser Benutzung aber nicht allzu viel merkt, ebenfalls. Handschriftliche Notizen und Unterstreichungen in Bibliotheksbüchern gehören nicht zum guten Ton und stören jeden weiteren Leser des Buches. Macht euch eure Notizen deswegen gleich im Textverarbeitungsprogramm oder im guten alten Collegeblock.