Studium: Fristen und Termine

Wer sich für ein Studium entscheidet, sollte sich nicht nur fristgerecht bewerben, sondern auch einschreiben. Wir haben für euch wichtige Fristen und Termine für die Region zusammengetragen.



Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Ab dem zehnten August könnt ihr euch für euer Studium einschreiben. Die Frist endet am siebten Oktober und gilt nur für zulassungsunbeschränkte Studiengänge. Wer sich für einen zulassungsbeschränkten Studiengang entschieden hat, der bekommt die Einschreibefrist im Zulassungsbescheid mitgeteilt. Beachtet hierbei jedoch immer die mitzubringenden Unterlagen. Die Vorlesungen für das Wintersemester beginnen am 17. Oktober. Eine Woche zuvor finden an bestimmten Tagen die Einführungsveranstaltungen für Erstsemester statt.



Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Je nach Studiengang und Hochschulsemester muss man sich bei der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) persönlich oder postalisch einschreiben. Auf postalischem Wege müssen sich Bewerber einschreiben, die sich für ihr erstes Hochschulsemesters bewerben und einen zulassungsunbeschränkten Studiengang besuchen wollen. Bis zum 30. September müssen die erforderlichen Unterlagen eingesendet und der Semesterbeitrag überwiesen werden.

Befindet man sich in einem höheren Hochschulsemester, dann muss man sich für zulassungsfreie Studiengänge persönlich einschreiben. Dafür ist jedoch ein Termin erforderlich, der online festgesetzt werden kann. Die Einschreibung erfolgt noch bis zum 15. August und dann noch im Zeitraum zwischen dem fünften und 30. September. Zulassungsbeschränkte Studiengänge bekommen wieder im Zulassungsbescheid einen Immatrikulationstermin zugesandt.

Welche weiteren Unterlagen möglicherweise erforderlich sind und wie es sich mit dem Überweisen des Semesterbeitrages verhält – sowie weitere Informationen – , entnehmt ihr der Universitätshomepage.



Hochschule Coburg

Nach einer erfolgreichen Bewerbung erhaltet ihr einen Zulassungsbescheid. Der Bewerber muss den Studienplatz dann online annehmen und dabei auch ein Passbild von sich hochladen.

An der Hochschule Coburg kann man sich ebenfalls postalisch einschreiben. Der Semesterbeitrag muss überwiesen und ein Krankenversicherungsnachweis besorgt werden. Danach werden alle geforderten Unterlagen an die Hochschule geschickt oder im Studienbüro persönlich vorbeigebracht. Welche Unterlagen genau ihr hierfür benötigt, entnehmt ihr wieder der Homepage.