Neue Medien, neue Kraft

Kontakt

Ob im bewährten Umfeld von Tageszeitungen und Anzeigenblättern oder in Online-Portalen und Apps - es zählen die Werbeziele des Kunden der Werbeerfolg steht im Fokus. Im Interview spricht Philipp Gatz, Geschäftsführer der Medienkraft Verstärker, über die neue Marke und das neue Konzept.Ziel ist, unsere Kunden umfassend zu beraten, statt einfach nur Werbeplätze in unseren Medien zu verkaufen. Wir wollen die geschäftlichen Ziele unserer Werbekunden wirklich verstehen und ihnen dazu ideal passende Lösungen anbieten. Jedes lokale Unternehmen hat heutzutage seine besonderen Herausforderungen zu meistern - sei es, genügend Kunden in den Laden zu bekommen, Produkte zu verkaufen oder sich als Arbeitgeber interessant zu machen. Genau über diese Herausforderungen möchten wir mit unseren potenziellen Kunden sprechen und ihnen aufzeigen, wie wir sie am besten dabei unterstützen können. Natürlich setzen wir hierbei auf die etablierten Kanäle der Mediengruppe Oberfranken, denn aus Erfahrung wissen wir, dass diese sehr gute Umfelder für erfolgreiche Werbekanäle bieten; aber wir werden für einen optimalen Werbemix auch andere Kanäle in unsere Angebote aufnehmen.Wir haben unsere Organisation aufgeteilt in vier Regionalagenturen in Kulmbach, Coburg, Bamberg und Bad Kissingen. Somit gewährleisten wir, dass wir sehr nah an unseren Kunden sind und diese bestmöglich betreuen können. Zusätzlich gibt es zentrale Bereiche in Bamberg, die mit ihren Fähigkeiten die Teams vor Ort unterstützen. So haben wir zum Beispiel ein so genanntes Media Lab gegründet, das schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren kann und kreativ neue Produkte entwickelt. Wir denken, dass wir so hervorragend aufgestellt sind und alles bieten, was unsere regionalen Kunden heutzutage benötigen - zumal wir auch die Möglichkeit haben, die anderen Bereiche der Mediengruppe Oberfranken in den Sparten Druck, Lokale Medien und Digital zu nutzen. Zum Beispiel haben wir hier direkten Zugriff auf attraktive, digitale Werbemöglichkeiten bei inFranken.de, dem reichweitenstärksten Newsportal in Nordbayern. Unser Ziel ist, dass die lokalen Kunden mit unserem Berater nur noch einen Ansprechpartner für ihre Werbung haben.Durch den neuen Namen und das neue Logo haben wir die Möglichkeit, uns bei den Kunden frisch in Erinnerung zu bringen und auch mögliche neue Kunden für uns zu begeistern. Natürlich sind wir momentan noch dabei, die neue Arbeitsweise zu verinnerlichen, aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir über eine sehr motivierte Mannschaft verfügen, die unsere neuen Ziele mit großer Begeisterung angeht. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Bestands- und Neukunden!Die Medienkraft Verstärker sind u.a. Vermarktungs-einheit und Ansprechpartner für die Bayerische Rundschau, den Fränkischen Tag, Kulmbacher Anzeiger sowie www.inFranken.deDie Medienkraft Verstärker GmbH ist ein Unternehmen der Mediengruppe Oberfranken und hat somit direkten Zugriff auf die geballte Medienkompetenz eines erfolgreichen Familienunternehmens mit über 1000 Mitarbeitern und über 150 Millionen Euro Jahresumsatz.Ein stilisierter Elefant im Logo, dessen Füße den Buchstaben "M" darstellen und dessen Kopf an eine Sprechblase für Kommunikation erinnert - das ist die neue Symbolik der Medienkraft Verstärker.Die Regionalagentur Bamberg (zuständig für die Region Bamberg, Forchheim und Höchstadt-Herzogenaurach ) erreichen Sie unter 0951/188-919oder bamberg@medienkraft-verstaerker.deDie Regionalagentur Coburg (zuständig für die Kreise Coburg, Haßberge und Lichtenfels)erreichen Sie unter 09561/888-120 odercoburg@medienkraft-verstaerker.deDie Regionalagentur Kulmbach (zuständig für die Landkreise Kulmbach, Kronach und Bayreuth) erreichen Sie unter 09221/949-400 oderkulmbach@medienkraft-verstaerker.deDie Regionalagentur Bad Kissingen (zuständig für Bad Kissingen und Kitzingen)erreichen Sie unter 0971/8040-111 oderbadkissingen@medienkraft-verstaerker.de