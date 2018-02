In die Fortbildung investieren

Die fortschreitende Digitalisierung hat vor allem auf das Berufsleben teilweise gravierende Auswirkungen. Traditionelle Berufsbilder fallen gänzlich weg, neue entstehen. Viele neue Technologien haben mittlerweile Marktreife erreicht und werden laut einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) insbesondere einfache Helfertätigkeiten vor allem in der Industrie übernehmen.

Bildung und Qualifikation wirken nach Einschätzung der IAB-Experten dem Risiko entgegen, dass berufliche Tätigkeiten von Computern übernommen werden könnten. Bei Berufen, die in der Regel ein Hochschulstudium erforderlich ist, liegt das Substituierbarkeitspotenzial laut IAB lediglich bei 24 Prozent, bei Helferberufen, für die typischerweise keine berufliche Ausbildung benötigt wird, bei 58 Prozent.

Deshalb gilt: Berufliche (Fort-)Bildung ist in jeder Lebensphase das beste Investment!

Technik, Metall und Maschinenbau Das Prädikat "Made in Germany" steht weltweit für technische. Egal ob Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen, Geräte - sie alle brauchen Techniker und Ingenieure, um auf ihren Weg gebracht zu werden. Dabei sollen die Produkte auch noch möglichst umweltfreundlich sein, wie beispielsweise Autos, die mit Sonnenenergie fahren. Technische Berufe wie Anlagenmechaniker, Industriemechaniker oder Mechatroniker zählen deshalb auf jeden Fall zu den Zukunftsberufen, was natürlich auch für Maschinenbau-Ingenieure gilt. IT und Elektrotechnik Smartphone, Tablet oder Laptop bestimmen längst den Alltag.

Da sich die neuen Techniken und neuen Medien auch in Zukunft noch weiterentwickeln werden, zählen Berufe aus dem Bereich IT und Elektrotechnik zu den Zukunftsberufen, wie beispielsweise Elektroniker für Geräte und Systeme sowie Fachinformatiker und Software-Entwickler.

Händeringend gesucht werden natürlich auch Ingenieure der Fachrichtungen Elektrotechnik und Informatik.

Logistik/Lager/Vertrieb Ob im Handwerk, im Handel, in der Chemie oder der Elektrotechnik, in der Textil- oder Metallindustrie - Logistik-, Lager- und Vertriebsexperten kommen in allen Branchen zum Einsatz.

Da Unternehmen zunehmend ihre Produktions- und Lagerstätten auf unterschiedliche Standorte verteilen, die Lieferzeiten immer kürzer und effektiver werden, ist die Nachfrage nach diesen Spezialisten sehr hoch.

Gesundheit, Pflege und Medizin Die Menschen werden immer älter, die medizinische Versorgung immer besser.

Nicht nur Medikamente, auch andere Hilfsmittel wie Hörgeräte, Brille oder Rollator sollen es älteren Menschen ermöglichen, bis ins hohe Alter aktiv am Leben teilzunehmen und lange in den eigenen vier Wänden wohnen zubleiben. Egal ob Pflegedienste, Krankenhäuser, Arztpraxen oder andere Einrichtungen:

Im Gesundheitswesen gibt es über vier Millionen Arbeitsplätze, wie beispielsweise Altenpfleger, Apotheker (Universitätsstudium), Augenoptiker, Arzt (Universitätsstudium), Gesundheits- und Krankenpfleger, Hörgeräteakustiker oder Hauswirtschafter.

Ernährung und Umwelt Die Zahl der Vegetarier oder Veganer nimmt ebenso rasant zu wie die der Menschen, die unter einer Laktose- oder Fruktose-Intoleranz, an Zöliakie oder Diabetes leiden. Nicht nur deshalb rückt das Ernährungs- und auch Umweltbewusstsein immer mehr in den Vordergrund.

Viele zukunftsträchtige Berufe haben mit der Erzeugung, Verarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln zu tun, wie beispielsweise Milchtechnologe, Molkereifachmann, Lebensmitteltechniker, Diätassistent oder auch Koch.

Handwerksberufe Der Spruch "Handwerk hat goldenen Boden" scheint in Zeiten, in denen viele nach einer Hochschulausbildung oder einer Ausbildung in "sauberen Trendberufen" streben, nicht mehr zu gelten. Doch auch künftig wird repariert, saniert, abgerissen und neu gebaut, wofür es Experten bedarf, die mit (Spezial-)Werkzeugen und Materialien umgehen können, sich aber auch an Vorschriften halten müssen.

Der demografische Wandel bereitet vor allem dem Handwerk große Sorgen, wo viele Ausbildungsstellen in den vergangenen Jahren unbesetzt blieben, aber immer mehr qualifizierte ältere Handwerker aus dem Berufsleben ausscheiden. Handwerkliches Geschick als Installateur (Elektro, Sanitär), Maurer, Zimmermann, Fräser oder Schweißer sind schon jetzt ebenso gefragt wie Bauingenieure aber auch Ingenieure für Energie- und Gebäudetechnik.