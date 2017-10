Studie: So viele Deutsche gehen trotz Krankheit zur Arbeit

Knapp die Hälfte der Berufstätigen in Deutschland geht wenigstens ab und zu krank zur Arbeit. Das geht aus einer aktuellen GfK-Umfrage im Auftrag der Zeitschrift "HausArzt" hervor.46 Prozent der Befragten sind demnach in den vergangenen zwölf Monaten nicht zu Hause geblieben, wenn sie sich krank fühlten. Von den Frauen gehen sogar 50 Prozent krank zur Arbeit, unter den Männern ist die Quote mit 43 Prozent etwas niedriger.Nur etwa jeder Fünfte (21 Prozent) bleibt den Angaben nach bei Krankheit immer zu Hause. Und ein knappes Drittel der Befragten (32 Prozent) hat sich im vergangenen Jahr nie krank gefühlt. Für die Umfrage hat die GfK Anfang August 2017 gut 600 Berufstätige in Deutschland befragt.