Studie: Mehr Deutsche könnten zuhause arbeiten

Einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft (DIW) zufolge würde jeder dritte deutsche Arbeitnehmer gerne von zuhause aus arbeiten. Allerdings tun dies derzeit nur etwa zwölf Prozent. Dass dieser Anteil nicht höher liegt, liege an Arbeitgebern, die noch immer an der Präsenzpflicht festhalten, so die Autoren der Studie. In den vergangenen Jahren sei in anderen Ländern der Anteil der Heimarbeiter gestiegen und so liege Deutschland unter dem EU-Durchschnitt und hinter Ländern wie Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den skandinavischen Ländern.



Durch Daten einer Langfristbefragung hatten die Forscher zum ersten Mal Zugriff auf Daten, die beschreiben, welche Arbeitsplätze laut Arbeitnehmern auch für Heimarbeit geeignet sind und ob sich die Beschäftigten diese Form der Arbeit wünschen. Etwa 60 Prozent der Befragten gaben an, dass Heimarbeit für sie nicht umsetzbar wäre. Circa 40 Prozent könnten sich diese Arbeitsform vorstellen. Nach Einschätzungen der Befragten wäre Arbeit in den Bereichen Banken, Versicherungen und dem öffentlichen Dienst öfter möglich als dies bisher der Fall ist.



Heimarbeiter zufriedener

Mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 46 Stunden pro Woche arbeiten Heimarbeiter recht lange. Der Befragung zufolge sind Heimarbeiter etwas zufriedener mit ihrem Job als ihre Kollegen im Büro oder dem Betrieb. Und das auch obwohl Überstunden meist wenig oder gar nicht mit in den Lohn eingehen. Der Wunsch nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei jedoch kein Motiv, das Beschäftigte nach einem Home Office wünschen lässt. Unter Alleinlebenden gäbe es demnach genauso viele Heimarbeiter wie unter Alleinerziehenden und sogar noch mehr als unter Familien mit Kindern.



Output statt Anwesenheit

Die Autoren der Studie fordern schließlich zu einem Umdenken auf Seiten der Arbeitgeber auf. Statt die Leistung eines Angestellten nach Anwesenheit zu messen, sollte die geleistete Arbeit im Vordergrund stehen. Gesetzliche Regelungen zur Förderung der Heimarbeit sehen sie vor allem im öffentlichen Dienst als nötig an. Darüber hinaus gehen die Autoren davon aus, dass Marktkräfte zu einer fortschrittlicheren Personalpolitik führen.