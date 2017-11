So wirkt sich die Zuwanderung auf Lohn und Beschäftigung aus

Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlichte Zahlen beziffern die im Jahr 2015 nach Deutschland gekommenen Asylsuchenden auf 1.091.894. Die meisten dieser Menschen kamen demnach aus dem Mittleren und Nahen Osten. Diesen Menschen wird derzeit aber noch eine geringe Bedeutung für den deutschen Arbeitsmarkt zugeschrieben. Grund hierfür seien institutionelle Barrieren, wie das dreimonatige Beschäftigungsverbot und notwendige Sprach- und Qualifizierungsmaßnahmen. Schätzungen zufolge hätten 2015 circa 89.000 Asylsuchende in Deutschland eine Arbeitsstelle angetreten. Für 2016 wird erwartet, dass diese Zahl auf 295.000 steigt.



Volkswirtschaften sind anpassungsfähig

Während rechtsgerichtete Parteien immer wieder die Meinung vertreten, dass Einwanderer eine Bedrohung für die einheimische Wirtschaft und Arbeitnehmer darstellen, argumentiert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), dass sich Volkswirtschaften jedoch durchaus an Veränderungen im Arbeitsmarkt anpassen können. Dies könne zum Beispiel durch die Ausweitung der Produktion in den von der Einwanderung stark betroffenen Sektoren geschehen. Auch ein Wechsel zu Technologien, die vermehrt Arbeit als Input nutzen könnte eine Anpassungsmöglichkeit darstellen. Einwanderer können außerdem die Nachfrage nach einheimischen Gütern und Dienstleistungen anheben und somit die auch die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften steigern.



Zwar gibt das Institut zu bedenken, dass Arbeitnehmer, die in ihren Fähigkeiten den Einwanderern ähneln und deswegen leicht durch sie ersetzt werden können, kurzfristig negativ von Zuwanderung betroffen sind. Allerdings gebe es gleichzeitig Arbeitskräfte, die die Zuwanderer durch Qualifikationen ergänzen und durch sie profitieren können. Als Beispiele nennt das DIW Erziehungs- oder Pflegepersonal.



Gleichmäßige regionale Verteilung entscheidend

Während es für Deutschland noch keine Studien gibt, die sich damit befassen, wie sich Zuwanderung von Asylbewerbern auf dem Arbeitsmarkt auswirkt, verweist das DIW auf eine dänische Studie, die die Einwanderung von Menschen mit Fluchthintergrund zwischen 1991 und 2008 analysiert. Demnach würden geringqualifizierte einheimische Arbeitnehmer durch die Einwanderung in produktivere Jobs wechseln. Dabei seien sie weder von Lohn- noch von Beschäftigungseinbußen betroffen gewesen. Weitere Studien würden außerdem nahelegen, dass eine gleichmäßige regionale Verteilung von Einwanderern dazu beitrage, dass der Arbeitsmarkt im neuen Heimatland der Eiwanderer sich ohne größere Probleme für die einheimischen Arbeitnehmer an das neue, erhöhte Arbeitsangebot anpassen kann.



Wie flexibel mit Löhnen umgegangen werden kann würde, so das DIW, zu großen Teilen bestimmen, ob ein Arbeitsmarkt über Lohn- oder Beschäftigungsanpassung auf Eiwanderung reagiert. In Deutschland seien die Löhne vergleichsweise starr und begrenzt anpassbar. Der 2014 eingeführte Mindestlohn verstärke diese Situation noch. Er mache Verdrängungseffekte durch Einwanderungen vor allem im unteren Einkommensbereich wahrscheinlicher. De langfristigen Effekte von Einwanderung seien jedoch theoretisch unklar, macht das Institut klar. Dabei seien es auch die langfristigen Effekte und Veränderungen, die in einer öffentlichen Debatte im Zentrum stehen sollten, nicht kurzfristige Phänomene und Meinungsmache.