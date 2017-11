Jugend und Beruf 2016

Was erwartet die Wirtschaft von Schulabgängern und wie schaffe ich es, einen Betrieb von mir zu überzeugen? Rund um Bewerbung und Ausbildung dreht sich auch in diesem Jahr wieder der Infotag Jugend und Beruf. Seit 20 Jahren nutzen Schülerinnen und Schüler oft gemeinsam mit ihren Eltern die Gelegenheit, mit Verantwortlichen der Unternehmen über Ausbildungsberufe unverbindlich ins Gespräch zu kommen. Am 23. April besteht von 10 bis 15 Uhr wieder die Gelegenheit dazu.



Alles über Ausbildung

Der Informationskreis der Wirtschaft Rhön (IDW), die Staatliche Wirtschafts- und die Berufsschule Bad Neustadt veranstalten den traditionellen Info-Tag "Jugend & Beruf" erneut gemeinsam. Der Infotag steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto "www - wir wollen weiter". Zahlreiche Unternehmen des Landkreises präsentieren sich an Infoständen und geben auch heuer wieder Schülern, Auszubildenden und Studenten einen guten Überblick über die große Zahl der Ausbildungsberufe, die im Landkreis angeboten werden. Der Informationstag hat zum Ziel, eine möglichst große Zahl von angehenden Absolventen mit der Problematik der Berufswahl zu konfrontieren und Informationen darüber zu geben. An diesem Tag werden die Schüler in der Regel zusammen mit ihren Eltern sich ganz konkret für bestimmte Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten interessieren.

Die Wirtschafts- und die Berufsschule Bad Neustadt (www.wsnes.de und www.bsnes.de) präsentieren sich am Samstag, 23. April, als abwechslungsreiches Informationszentrum für Schüler aller Schularten. Insgesamt 52 teilnehmende Aussteller aus den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistung und Behörden informieren über ein breites Spektrum von ca. 96 verschiedenen Berufsbildern. Weiterführende Schulen, Bundeswehr, Bundespolizei, die Agentur für Arbeit und Verbände runden das Informationsangebot ab.



Vorträge und Workshops

Die Info-Tage "Jugend & Beruf" finden inzwischen zum 20. Mal statt. Am Samstag werden in der Wirtschaftsschule verschiedene Vorträge und Workshops angeboten, zu denen auch die Eltern herzlich eingeladen sind. Themen sind unter anderem die "Psychologie des Vorstellungsgesprächs - Wie werde ich meine Angst los?" von der AOK oder "Was erwartet die Wirtschaft von Schulabgängern?" der IHK Würzburg. Ein weiterer Vortrag gibt wertvolle Tipps und Tricks aus Sicht des einstellenden Betriebes, in diesem Fall der Sparkasse.

In der Berufsschule werden um 11 und um 13 Uhr Azubis unter dem Motto "Informationen aus erster Hand" über ihre Erfahrungen während der Ausbildung berichten.

Die feierliche Eröffnungsfeier findet in der Aula der Jakob-Preh-Berufsschule statt. Der Impulsvortrag "Wie verhelfen wir Flüchtlingen zur Ausbildung?" wird von Schulleiter Kurt Haßfurter gehalten. Dazu haben sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Schule und Verwaltung angemeldet.



Hilfe bei der Berufswahl

Ziel des Infotags "Jugend & Beruf" ist es, Jugendlichen bei der Berufsauswahl behilflich zu sein. Die Absicht, Schülern vor dem Schulabschluss einen Einblick in die unterschiedlichen Berufe zu geben, kann am besten in Zusammenarbeit zwischen Schule, ortsansässigen Betrieben, weiterführenden Schulen, der Agentur für Arbeit und Verbänden erfolgen. Deshalb richten die Unternehmen aus allen Branchen der Wirtschaft und Behörden eine Vielzahl von Berufsbildern attraktive und schülergerechte Informationszentren in den Klassenzimmern der Wirtschafts- und Berufsschule ein. Die jugendlichen Berufssuchenden und auch ihre Eltern können dort alles erfahren, was sie zum jeweiligen Beruf sowie zur jeweiligen Firma wissen möchten, bevor sie sich für einen bestimmten Beruf entscheiden.

Die notwendigen Auskünfte werden vorzugsweise von Auszubildenden der Ausstellungsbetriebe vermittelt, denn Gleichaltrige sind die idealen Informanten für die Lehrstellensuchenden. Poster, Abbildungen, grafische Darstellungen, Warenproben sowie Einrichtungen und Werkzeuge für den jeweiligen Beruf und phantasievoll aufgelockerte Informationsstände sprechen die jugendlichen Besucher an und schaffen eine angenehme Atmosphäre. Bei mehreren Unternehmen sind auch Werkstücke und Einrichtungen zu sehen, die von jugendlichen Auszubildenden in diesen Betrieben erstellt worden sind.

Die offenen Türen in den einzelnen Ausstellungszimmern stehen allen Besucher offen. Stefan Kritzer