Im Raum Coburg ist die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse überproportional gestiegen auf 769 (Vorjahr: 746). Für die Unternehmen werde es jedoch zunehmend schwieriger, genügend qualifizierte Lehrlinge zu finden, erklärt Rainer Kissing, Leiter des Bereichs Berufliche Bildung bei der IHK zu Coburg.

Umso wichtiger sei beispielsweise die frühzeitige und fundierte Berufsorientierung der jungen Leute, um Ausbildungsabbrüchen entgegenzuwirken. Eine attraktive Gelegenheit, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten im Raum Coburg zu informieren, bietet die IHK-Berufsbildungsmesse am Freitag, 22. April, von 8 bis 14 Uhr, und am Samstag, 23. April, von 9 bis 14 Uhr, im Kongresshaus Rosengarten.

Die IHK-Berufsbildungsmesse findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Über die Jahre hat sie sich zum lebendigen Marktplatz rund um das Thema duale Berufsausbildung entwickelt. Die Ausstellungsflächen des Kongresshauses sind wieder ausgebucht. Schüler, Eltern und Lehrer haben an den zwei Messetagen Gelegenheit, sich aus erster Hand über das attraktive Angebot an Lehrstellen in der Region und Aufstiegsmöglichkeiten mit einer dualen Ausbildung zu informieren.



60 Unternehmen, 80 Ausbildungsberufe

Fast 60 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen präsentieren über 80 Ausbildungsberufe, zahlreiche duale Studiengänge, Karriere- und Verdienstmöglichkeiten und informieren über die Anforderungen an Auszubildende.

Rainer Kissing wirbt: "Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen der beruflichen Bildung! Kommen Sie mit Auszubildenden und Ausbildern ins Gespräch! Überzeugen Sie sich: Eine Lehre eröffnet vielseitige Perspektiven!"

Nach dem Schulabschluss stehen für die jungen Leute wichtige Entscheidungen an, die ihren weiteren Lebensweg bestimmen werden. Direkt zum Studium an die Hochschule? Oder lieber erst mal eine Lehre? Oder beides zugleich? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt und welche passen zu mir? Praktische Hilfe bietet die IHK-Broschüre "Karriere mit Lehre". In dieser Informationsbroschüre wird eine Vielzahl von Ausbildungsberufen vorgestellt. Der Titel "Karriere mit Lehre" macht dabei deutlich: Fundierte duale Ausbildung ist der Schlüssel für den erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben. In Stadt und Landkreis Coburg bilden rund 300 Unternehmen in über 100 Berufen im gewerblich-technischen und im kaufmännischen Bereich aus. Die unterschiedlichen Anforderungsprofile eröffnen Chancen für alle Schulabgänger: 50 Prozent der Auszubildenden haben Mittlere Reife, 20 Prozent Abitur und ein knappes Drittel kommt von den Mittelschulen.

Bei der Vielfalt an Möglichkeiten ist es wichtig, sich den Überblick zu verschaffen. "Karriere mit Lehre" informiert umfassend, wie duale Ausbildung funktioniert, zeigt die regionalen Ausbildungsmöglichkeiten in Industrie, Handel sowie Dienstleistungen und listet Bewerbungstipps auf.

Das deutsche Berufsbildungssystem ebnet Wege für berufliche Laufbahnen, die in anderen Ländern oft nur über ein Hochschulstudium zu erreichen sind. Deshalb ist es wichtig, sich ausreichend Zeit zu nehmen, um die eigenen Interessen, Talente und Ziele herauszufinden. Man sollte sich nicht zu früh auf einen bestimmten Berufswunsch festlegen, sondern auch über den Tellerrand des Traumberufs hinausschauen - das erhöht die Chance auf einen Ausbildungsplatz.

Was bis heute noch zu wenig bekannt ist: Die bestandene Fachprüfung im dualen System macht ein Studium grundsätzlich möglich - auch ohne Fachhochschulreife oder Abitur. Dual ausgebildete Fachkräfte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufserfahrung können Studiengänge belegen, die fachlich ihrer Ausbildung und Praxiserfahrung entsprechen. Der Hochschulzugang steht also allen ausgebildeten Fachkräften mit Berufserfahrung offen.



Per App zum Ausbildungsplatz

Die bundesweite Lehrstellenbörse www.ihk-lehrstellenboerse.de der Industrie- und Handelskammern soll helfen, Ausbildungsplätze zu besetzen. Jugendliche, die sich für einen ganz speziellen Beruf interessieren, haben damit bessere Chancen, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden. "Mit wenigen Klicks zum Ausbildungsplatz! Die Suche funktioniert ganz einfach. Und sie ist diskret: Die Bewerber entscheiden selbst, ob Unternehmen sehen können, dass sie sich für ihr Angebot interessieren. Außerdem werden registrierte Nutzer täglich über neue Ausbildungsplätze benachrichtigt", erläutert Rainer Kissing, Bereichsleiter Berufliche Bildung der IHK zu Coburg. Die Lehrstellenbörse bietet zudem jede Menge Informationen für Jugendliche zum Start in die Ausbildung. Mit der App zur IHK-Lehrstellenbörse können freie Ausbildungsplätze per Smartphone gesucht werden. Jugendliche können sich so schnell und unkompliziert in der Region und bundesweit über freie Lehrstellen informieren.