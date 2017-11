Ein wertvoller Beruf

Altenpflege gilt als körperlich anstrengend, anrüchig und schlecht bezahlt. Zudem gibt es scheinbar kaum Aufstiegschancen. Entsprechend große Nachwuchssorgen plagen die Branche. Dabei hat sich in der jüngsten Vergangenheit vieles getan. Richtungsweisende politische Entscheidungen und innovative Konzepte machen die Altenpflege zur attraktiven Berufswahl.

Steigende Lebenserwartung in Kombination mit niedriger Geburtenrate führen zum sogenannten demographischen Wandel. Die Zahl derer, die im Alter auf Hilfe angewiesen sind, um den Alltag zu bewältigen, steigt kontinuierlich. Experten-Prognosen besagen: Bis 2020 wird ein zusätzlicher Bedarf von 220 000 Vollzeitkräften in der Altenpflege benötigt - eine große Herausforderung für Politik wie Seniorenzentrums-Betreiber. Schließlich muss Pflege bezahlbar bleiben und gleichzeitig gilt es, junge Menschen für den Ausbildungsgang Altenpflege zu interessieren.

Fest steht: der Beruf ist anspruchsvoll. Gefordert wird ein hohes Maß an Sozialkompetenz, Selbstständigkeit, aber auch Teamgeist. Daneben sind medizinisches, psychologisches und therapeutisches Einfühlungsvermögen weitere Voraussetzungen. Hinzu kommt Organisationstalent, um den vielseitigen Aufgaben gerecht werden zu können. Dafür bietet der Beruf spannende Einsatzgebiete in verschiedenen Bereichen der Seniorenpflege, in Krankenhäusern, in Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und beim Betreuten Wohnen. Dazu kommt noch der Vorteil von wohnortnahen und zukunftssicheren Arbeitsplätzen.

Ebenso garantiert sind gute Fort- und Weiterbildungsoptionen. Examinierten Altenpflegerinnen und Altenpflegern stehen vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten offen. So kann zum Beispiel als Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung, im Bereich der Lehrtätigkeit oder in der Pflegeberatung gearbeitet werden. Dazu gibt es geregelte Fort- und Weiterbildung im Beruf.



Konzept AltenPflege 5.0

Die Perspektiven sind also breitgefächert, besonders in Einrichtungen mit dem wegweisenden Konzept AltenPflege 5.0, eine Kombination von selbstbestimmten Wohnen und freiwählbaren Pflegeleistungen je nach Bedarf. Durch erhöhten Personaleinsatz ist dort der Zeitdruck gesenkt und somit die Zeit für persönliche und individuelle Pflege erhöht.

Wie wichtig der Bundesregierung die Sicherung einer guten Pflegeversorgung ist, beweist ein kürzlich verabschiedeter Gesetzentwurf. Treibende Kräfte dabei waren Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Deren erklärtes Ziel ist es, "einen wertvollen Beruf aufzuwerten", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Weiter wird ausgeführt: Dazu sollen die bisherigen drei Ausbildungen in der Altenpflege, der Gesundheits- und Krankenpflege und der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (generalistische Ausbildung) reformiert und zu einem neuen einheitlichen Berufsbild zusammengeführt werden. Der neue Pflegeberuf wird damit zum größten Ausbildungsberuf in Deutschland - und mit über 133 000 Auszubildenden in einem bundesweit vom Fachkräftemangel geprägten Bereich von hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Menschen, die sich für den Pflegeberuf entscheiden, soll dadurch eine qualitativ hochwertige und zukunftsfähige Ausbildung geboten werden, die ein breites Spektrum an Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.

Der erste Jahrgang soll 2018 starten. Bis dahin ist der Ausbildungsgang im Bereich Altenpflege bundesweit einheitlich geregelt. Er dauert in Vollzeit drei Jahre, in Teilzeit bis zu fünf Jahre. Der theoretische Teil der Ausbildung findet an Berufsfachschulen für Altenpflege statt, der praktische Teil in Altenpflege-Einrichtungen. Vorausgesetzt wird in der Regel mittlere Reife oder ein Hauptschulabschluss plus abgeschlossener Berufsausbildung.