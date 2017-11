Das Phänomen des Coworkings ist nicht neu, jedoch beliebt. Immer mehr Menschen nutzen diese Möglichkeit, wie beispielsweise digitale Nomaden. Das sind Personen, die von überall aus arbeiten können, vorausgesetzt sie haben einen Computer und Internet (sowie ein Telefon) zur Verfügung. Worum es sich beim Coworking handelt, erfahren Sie hier.



Coworking: Was ist das?

Bei Coworking handelt es sich um eine Art des Arbeitens, bei dem sich mehrere Menschen einen sogenannten Coworking Space teilen. Man mietet sich also einen Arbeitsplatz in einem Büro, in dem Menschen aus unterschiedlichen Branchen arbeiten. Gerade für Selbständige, Freiberufler und Startups ist diese Art des Arbeitens eine gute Option.

Mieten kann man den Arbeitsplatz, der über WLAN, Schreibtisch, Stuhl und ähnliches verfügt, entweder für einen Tag, für Wochen, Monate oder Jahre. Je nach Bedarf und Räumlichkeiten gibt es die Möglichkeit, auch noch zusätzlich für Besprechungen und Meetings einen Raum zu mieten. Die Aufmachung und Gestaltung der Büros sowie die Preise unterscheiden sich.

Neben der Büroräumlichkeit stehen auch meist ein paar Einrichtungen zur gemeinsamen Nutzung, wie beispielsweise ein Café, ein Kicker oder eine Kaffeeküche , zur Verfügung.



Warum Coworking?

Ein Grund, sich für einen Platz in einem Coworking Space zu entscheiden, ist oftmals das Netzwerk, das sich durch den Kontakt zu anderen aufbauen lässt. Außerdem lassen sich Arbeit und Privatleben besser trennen, wenn man sonst nur ein Home Office ohne jeglichen Austausch hat. Manch einer ist in einem solchen Umfeld produktiver. Ein Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zur Vernetzung ist jedoch für viele der ausschlaggebende Aspekt.

Vielreisende haben zudem rund um die Welt die Option, diese Angebote zu nutzen. So hat man die Gelegenheit, ein internationales Netzwerk aufzubauen und sich zu verknüpfen.



Wie funktioniert Coworking?

Wer einen Platz in einem Coworking Space buchen möchte, erkundigt sich am besten Online nach Angeboten in der Nähe. In Bamberg gibt es zum Beispiel das Creative Hub Bamberg und die Bürogemeinschaft Koppenhof.

Grundsätzlich sollte man vorher testen, ob diese Art des Arbeitens den gewünschten Erfolg hat. Lautstärke ist hier beispielsweise ein Thema. Zudem sollten die Räumlichkeiten nicht nur von innen repräsentabel sein, da Geschäftskunden sonst möglicherweise einen schlechten Eindruck bekommen könnten.

Außerdem sollten Sie klären, ob es die Möglichkeit gibt, bei Bedarf Seminarräume für Besprechungen anzumieten und welche Events geboten werden.