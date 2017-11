Berufsinfotag bei Siemens

Am Samstag, 17. September, findet von 9 bis 13 Uhr in Bad Neustadt der jährliche Siemens-Berufsinfotag statt. Er gewährt Jugendlichen einen Einblick in technische Berufsausbildungen und duale Studiengänge. Vor Ort können sich Schüler und deren Eltern anschaulich ein Bild der verschiedenen Berufe machen und sich bei Azubis, Studierenden und Ausbildern umfangreich informieren.

Im Ausbildungszentrum der Siemens Professional Education (SPE) in der Siemensstraße in Bad Neustadt, können sich Interessierte zu Berufen wie z.B. Elektroniker/-in in verschiedenen Fachrichtungen, Mechatroniker/-in, Industriemechaniker/-in, Zerspanungsmechaniker/-in beraten lassen. Ebenso gibt es ausführliche Infos zu dualen Bachelor-Studiengängen wie Elektro- und Informationstechnik und Maschinenbau. Zudem besteht zwei Mal die Möglichkeit, sich in einem Vortrag über die Rahmenbedingungen der Ausbildung und zum Dualen Studiengang zu informieren. Die Vorträge werden jeweils um 10 und 11.30 Uhr vom Ausbildungsleiter Herrn Helmut Hornung gehalten. Der Informationstag bietet für die Jugendlichen die optimale Möglichkeit, mit annähernd Gleichaltrigen ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen.

Besonderes Interesse wecken die vielen praktischen Möglichkeiten, die Vorort kennengelernt und ausprobiert werden können. Die Besucher können im neuen Ausbildungszentrum verschiedene Projekte begutachten, die von den Auszubildenden selbst hergestellt wurden. Die Ausbilder geben Auskunft über das vielfältige Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten und es gibt natürlich Infos rund um das Thema "Online-Bewerbung".

Am Recruiting-Stand bekommen die Interessenten wertvolle Tipps, was man bei der Online-Bewerbung und beim Bewerbergespräch unbedingt berücksichtigen sollte. An diesem Tag informiert auch die Siemens Betriebskrankenkasse SBK an einem Stand über die Ausbildung zum Versicherungsfachangestellten. Der Eingang ins Ausbildungszentrum ist am Berufsinfotag nicht über die übliche Pforte, sondern gegenüber der Einfahrt zur Pecht-Einkaufswelt zu erreichen. www.siemens.de/ausbildung.