Gewinnspiel: Ostereier suchen in der inFranken.de NEWS-App und einen Grill gewinnen

Der Osterhase ist fleißig und versteckt überall seine Eier - auch in der inFranken.de NEWS App.



Von Karfreitag, 30. März bis Ostersonntag, 1. April können Sie die Ostereier suchen und einsammeln. Unter allen Teilnehmern, die 30 Eier gefunden haben, verlosen wir einen praktischen Grill für unterwegs.



Sie haben die inFranken.de NEWS App noch nicht?



Mit der inFranken.de NEWS App verpassen Sie keine wichtige Nachricht aus Franken mehr. Die täglichen Push-Benachrichtigungen halten Sie stets auf dem Laufenden.



Die News App steht im Google Play-Store und im Apple App-Store zum kostenlosen Download bereit. Einfach installieren und es kann losgehen!



Und so geht das Ostereier suchen in der inFranken.de NEWS App



In allen Kategorien der App sind Ostereier, rote "Ei-cons" mit Hasenohren, versteckt. Sammeln Sie über das Oster-Wochenende 30 Ostereier ein, indem Sie darauf tippen. Jeden Tag kommen wieder neue Ei-cons dazu.



Wenn Sie 30 Eier gefunden und angetippt haben, können Sie diese in der Gewinnspiel-Kachel in der App einlösen, indem Sie nach unten wischen. Dann öffnet sich ein Formular, in dem Sie Ihren Namen und Ihre Email-Adresse angeben.



Unter alle Eiersammlern verlosen wir einen praktischen Grill für unterwegs (auf Bild abgebildet).



Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail informiert. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken und der Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme unter 18 Jahren ist verboten. dvd