Umbau der Landarztpraxis

Am 2. Januar 2018 eröffnet Dr. med. Claudia Burkard in Neuses bei Eggolsheim, in der Nähe des Kreisverkehrs, eine neue Allgemeinarztpraxis. Für die Patienten gibt es direkt vor der Tür ausreichend kostenlose Parkplätze, die Räume sind alle barrierefrei und bestens für Rollstuhlfahrer oder Patienten mit Gehhilfen zu erreichen. Die neue und elegante Arztpraxis ist mit modernster Technik ausgestattet. Beim Umbau der Räumlichkeiten wurde nämlich viel Wert auf eine "Wohlfühlatmosphäre" gelegt: helle und freundliche Zimmer, ein großzügiger Anmeldebereich mit diskreter Servicetheke verbinden modernstes Design mit Funktionalität.



Drei Monate Bauzeit

Die bauausführenden Firmen haben zuverlässig und termingerecht in dreimonatiger Umbauzeit eine moderne Praxis geschaffen, die allen medizinischen Ansprüchen gerecht wird. "Trotz eng gestecktem Zeitrahmen lief alles reibungslos und die Zusammenarbeit war hervorragend", lobt Dr. med. Claudia Burkard, die es schon kaum erwarten kann, die ersten Patienten zu empfangen.

Die junge Ärztin hat sich nach dem Abschluss ihrer Facharztausbildung, die sie in der Universitätsstrahlenklinik in Erlangen, dem Kreiskrankenhaus Höchstadt sowie in einer allgemeinmedizinischen Praxis in Weilersbach absolvierte, bewusst für den Schritt in die Selbstständigkeit auf dem Land entschieden.

Auf die Frage nach ihren Beweggründen antwortet die engagierte Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie Notfallmedizin und Mutter von drei Kindern: "Gesundheit ist die Harmonie von Innerem und Äußerem". So postuliert der deutsche Mediziner Dr. Eberhard Rau und spricht somit der kompetenten Allgemeinmedizinerin aus der Seele. Die bewusste Kombination aus zeitgemäßer Medizintechnik und dem Willen, den Menschen in seiner Gesamtheit zu begreifen, machen die Allgemeinmedizin für Dr. med. Claudia Burkard zur interessantesten Fachrichtung in der Medizin.



Alternative Behandlungen

Durch jahrzehntelange Forschung und Erfahrung haben glücklicherweise auch alternative Behandlungsverfahren ihren Einzug in die moderne Medizin gefunden. "Werden diese mit Bedacht und Sachkunde eingesetzt und deren Grenzen respektiert, so können eine Vielzahl an Erkrankungen schonend geheilt werden", erklärt Dr. med. Burkard.

Diese medizinische Arbeitsweise, bestehend aus moderner Technik und ganzheitlicher Diagnostik sowie schulmedizinischer als auch alternativer Heilverfahren in einer Landarztpraxis betreiben zu können, liegt der Ärztin besonders am Herzen.

erl