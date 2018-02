Stiftung Warentest: Diese beliebten Medikamente gegen Erkältung sind nutzlos

Doregrippin Tabletten

Grippostad C Kapseln

WICK DayMed Kombi Erkältungsgetränk

WICK DayMed Erkältungs-Kapseln

WICK MediNait

Aspirin Complex Granulat

Dolo-Dobendan Lutschtabletten

Dobendan Direkt Lutschtabletten Sprühlösung

Dorithricin

Lemocin

neo-angin

Robert Wagner/Stiftung Warentest



Erkältung, Halsweh, Verstopfung oder Sodbrennen - für alles gibt es rezeptfreie Medikamente. Kunden greifen gern zu bekannten Produkten. Aber viele Arzneien, so die Stiftung Warentest nach einer Auswertung von Studien, sind wenig geeignet.Verschiedene Arzneimittel wie Aspirin Complex, Grippostad C oder Wick MediNait beispielsweise versprechen einen Rundumschlag gegen Erkältungssymptome. "So ein Gießkannenprinzip ist aber nicht sinnvoll" sagt Dr. Bettina Sauer von der Stiftung Warentest. "Stattdessen sollte man gezielt die Symptome behandeln, die einem wirklich zu schaffen machen, zum Beispiel kurzfristig einen Hustenstiller oder ein Nasenspray nehmen."Der kratzende Hals braucht keine medizinischen Lutschtabletten, denn befeuchtende (zuckerfreie) Bonbons lindern die Symptome bestens. Und bei Kopfschmerzen muss es keine komplexe Wirkstoffkombi sein wie in Thomapyrin oder Neuralgin, die verschiedene Risiken birgt. Einzelne Schmerzmittel allein wie Ibuprofen oder Parazetamol würden auch hier schnell für Besserung sorgen.Hier die Ergebnisse im Überblick:Laut Stiftung Warentest ist die Kombination aus Schmerzmittel und anregendem Mittel wenig sinnvoll. Gegen Schmerzen und Fieber reiche Parazetamol allein. Bei Schnupfen sei die kurzzeitige Anwendung von örtlich wirkenden abschwellenden Nasensprays oder -tropfen verträglicher.Laut Stiftung Warentest ist die Kombination aus Schmerzmittel und einem müde machenden Antihistaminikum nicht sinnvoll. Auch hier seien ein einzelnes Schmerzmittel wie Parazetamol und ein Nasenspray sinnvoller.für den Tag undErkältungssirup für die NachtStatt Kombi-Mitteln, die mit einem Wirkstoff-Cocktail gegen alle Erkältungssymptome vorgehen, empfiehlt Stiftung Warentest, die einzelnen Erkältungssymptome wie Schmerzen, Husten, Schnupfen getrennt zu behandelnAuch bei Aspirin Complex stört Stiftung Warentest die Kombination aus zwei Wirkstoffen: Besser sei demnach ein Schmerzmittel und ein Nasenspray getrennt einzusetzen."Antiseptika wie Cetylpyridiniumchlorid sind gegen Viren nur lückenhaft oder gar nicht wirksam", urteilt Stiftung Warentest. Und weiter: "Bakterien in tieferen Schleimhautschichten werden nicht erreicht. Das örtlich betäubende und daher schmerzstillende Benzokain kann leicht Allergien hervorrufen." Grundsätzliche helfe es bei Halsschmerzen, viele zuckerfreie Bonbons zu lutschen.Laut Stiftung Warentest ist die Wirksamkeit des enthaltenen Schmerzmittels nicht ausreichend belegt. Außerdem könne das Mittel die Mundschleimhaut schädigen. Auch hier gilt: Einfache Lutschbonbons und ein Schmerzmittel sind die bessere Alternative.Lutschtabletten,Lutschtabletten undHalstabletten/HalssprayAllen drei Produkten wirft Stiftung Warentest eine nicht sinnvolle Kombination von Wirkstoffen vor. Gegen Viren-Erkrankungen seien alle drei nicht oder nur eingeschränkt wirksam, Bakterien in tieferen Gewebeschichten würden nicht erreicht.