Was für Fitnessgeräte gibt es für zu Hause?

Zu Kinderzeiten waren es noch das Springseil und der Hula Hoop-Reifen. Mittlerweile gibt es unzählige Geräte, die helfen sollen, die eigene Fitness zu verbessern. Wir stellen ein paar mit ihren jeweiligen Funktionen vor.



Blackroll

Die Gymnastikrolle gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen (Grad der Weichheit; Oberflächenbeschaffung), dementsprechend variiert auch der Preis. Trainiert wird damit das Gleichgewicht und Verspannungen werden gelöst. Die Muskelregeneration wird ebenfalls positiv beeinflusst. Die Rolle gibt es ab etwa zehn Euro.



Flexi-Bar

So harmlos dieses Gerät auch aussieht, entspannt wird das Training bestimmt nicht. Mit dem Schwingstab werden tiefsitzende Muskelgruppen trainiert. Vor allem bei Rücken- und Nackenproblemen ist das Training mit dem Flexi-Bar hilfreich. Aber auch Bauch- und Beckenmuskulatur lassen sich damit verbessern. Einen solchen Schwingstab gibt es in verschiedenen Ausführungen, sogar eine Variante für Kinder ist verfügbar. Preis ab etwa 60 Euro.



Springseil: Was wird trainiert?

Vorteil des Springseils ist definitiv seine Größe. Selbst auf Reisen kann man dieses Fitnessgerät ohne Probleme mitnehmen. Außerdem ist damit der gesamte Körper trainierbar. Die Ausdauer wird genauso geschult wie Koordinationsfähigkeit. Vor allem die Beinmuskulatur wird hier beansprucht, aber auch der Rumpf ist beteiligt. Auf die Haltung beim Springen sollte man dennoch achten. Eine gerade Haltung ohne Hohlkreuz ist empfehlenswert. Besonders fürs Abnehmen ist das Training geeignet, da beim Seilspringen viele Kalorien verbraucht werden. Das Springseil gibt es bereits ab etwa vier Euro. Unterschiede in der Schwere des Seils und der Beschaffenheit der Handgriffe sind zu beachten. Die richtige Länge hat das Seil, wenn Sie sich gerade in der Mitte darauf stellen und die Enden der Griffe (bei straffem Seil) bei Ihren Achseln enden.



Kurzhanteln

Bereits ab einem halben Kilogramm Gewicht gibt es die Hanteln. Somit sind sie auch für Untrainierte ein gutes Trainingsgerät. Klassisch lässt sich damit die Armmuskulatur, aber auch Bauch, Beine und Po trainieren. Die richtige Ausführung ist auch hier sehr wichtig. Außerdem sollte nicht nur einseitig trainiert, sondern Abwechslung geschaffen werden. Hanteln sind eine gute Alternative für alle, die nicht ins Fitnessstudio gehen. Erschweren lässt sich das Training durch Gewichte, die man sich an die Füße schnallt. Kurzhanteln gibt es bereits ab etwa fünf Euro.



Gymnastikball: Was kann dieser Ball?

Dieser Ball ist ein Allround-Talent. Sowohl Rücken-, Gesäß- und Bauchmuskulatur als auch Arm- und Beinmuskulatur kann man mit dem Pezziball trainieren. Beispielsweise lassen sich auf dem Ball normale Crunches machen. Die klassischen Liegestütze werden insofern verändert, dass die Beine auf dem Ball bleiben. Dadurch wird zusätzlich das Gleichgewicht geschult. Eine Vielzahl von Übungen findet man im Internet. Die meisten davon mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Den Ball gibt es in verschiedenen Größen ab etwa fünf Euro.