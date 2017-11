Slim-Wochen im Life Fitness Club Kitzingen

Endlich abnehmen, der Wunschfigur wieder ein Stück näher kommen. Beine, Po und Bauch straffen. Oder einfach wieder in die Lieblingsjeans passen. Jetzt in der Fastenzeit ist der richtige Zeitpunkt, diese Ziele anzugehen.

Die Fastenzeit vor Ostern bringt viele Menschen ins Grübeln: Ist der eigene Lebensstil wirklich gut? Schließlich muss es nicht immer erst eine ernsthafte Krankheit sein, die dazu veranlasst, die eigene Lebensweise zu überprüfen. Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, einmal Bilanz zu ziehen.

Die gute Nachricht: Der Mensch hält viel mehr aus, als er denkt. Doch die innere Kraftquellen müssen gefördert werden, um den inneren Arzt zu aktivieren.

"Wenn ich könnte, würde ich Fitnesstraining als Rezept verschreiben", sagt Dr. med Axel Kip, Internist (Tätigkeitsschwerpunkt Diabetes und Sportmedizin). Tatsächlich können beispielsweise Stresshormone durch Bewegung abgebaut werden. Das Training stärkt das Immunsystem, wichtig vor allem in der noch kalten und noch nicht so sonnigen Jahreszeit. Es erhöht die Sauerstoffaufnahme, kann sich positiv auf die Organe auswirken und die Knochen stärken.

Die sportliche Betätigung beugt außerdem einer Vielzahl von Volkskrankheiten vor. Darüber hinaus sind aktive Muskeln echte Energiefresser.

Regelmäßiges Muskeltraining führt zu erfreulichen Veränderungen: Der Fettstoffwechsel und der Stoffwechsel werden aktiviert, Gewicht und Körperfett reduziert. Das Gewicht wird kontrolliert, gesundheitlichen Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck, Osteoporose und Herzkrankheiten vorgebeugt. Man verliert Umfang an Beinen, Bauch und Gesäß und das Wohlbefinden wird gesteigert.

Wer auch zwei, fünf, zehn oder 30 Kilogramm zu viel auf der Waage hat oder seine Figur schlanker, athletischer und attraktiver gestalten möchte, kann jetzt im Life Fitness Club Kitzingen eine kostenlose und unverbindlichen Gesundheitsberatung reservieren. Tolle und effektive Angebote helfen, das Ziel zu erreichen.

"Schieben Sie Ihre Abnehmziele nicht schon wieder auf die nächste Fastenzeit", empfiehlt Volker Stettner, Geschäftsführer und Kursleiter des Ernährungs- und Abnehmzentrum im Life Fitness Club Kitzingen, der kürzlich seine Öffnungszeiten geändert hat. "Erfüllen Sie sich jetzt Ihre lang ersehnten Ziele und Wünsche!" red





In kurzer Zeit zum Idealgewicht

"Du kannst rumsitzen und davon träumen - oder du kannst rausgehen und es wahr werden lassen!" So lautet das Motto von Jasmin G.

Jasmin hat sich im Sommer 2015 entschlossen abzunehmen und im Life Fitness Club mit einem neuen Ernährungs- und Trainingssystem begonnen.

Dank der Empfehlung des Life Fitness Teams nahm sie an einem achtwöchigen Abnehmkurs teil. In den acht Wochen wurde ihr bewusst, wie wichtig es ist, regelmäßig zu trainieren und auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten. Darüber hinaus lernte sie, Stressbewältigung in ihren Alltag zu integrieren, um dauerhaft abzunehmen.

Für Jasmin ein voller Erfolg! "Ich habe gesund und lecker abgenommen... Durch das Life-Abnehmkonzept habe ich in kurzer Zeit mein Idealgewicht ohne viel Aufwand erreicht. Durch die gute Betreuung im Life Fitness Club bin ich meinem Ziel Stück für Stück näher gekommen."

Volker Stettner kann dies nur bestätigen, "Durch das neue Konzept sind die ersten Erfolge schon nach kurzer Zeit erstaunlich groß. Was mir viele Teilnehmer nicht geglaubt haben, ist, dass für das Training an sich ein Zeitpensum von nur zweimal 30 Minuten in der Woche, ausreicht." Sicher liegt der Erfolg des Abnehmzentrums im Life daran, das sich Volker Stettner sehr individuell um seine Teilnehmer sorgt und durch seine Ernährungs- und Fitness-Ausbildungen punkten kann. red