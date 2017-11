Wieso ist Sport wichtig?

Das elende Thema Abnehmen erwähnen wir hier gleich mal an erster Stelle und ignorieren es im nachfolgenden Text. Denn eines ist klar: Sport, gepaart mit gesunder Ernährung kann zum Abnehmen führen. Ich schätze, das war die Erkenntnis des Tages.

Doch noch besser als ein positiver Abnehmerfolg sind die Auswirkungen des Sports auf die Gesundheit, wie beispielsweise auf das Herz-Kreislauf-System. Der Blutdruck wird gesenkt, die Knochen gefestigt. Klingt doch schon einmal gut. Das Immunsystem wird bei regelmäßiger sportlicher Bewegung ebenfalls gestärkt, wir werden also weniger mit Erkältung und Grippe belastet. Wäre sowieso schlecht, müssten wir dann doch eine Sportpause einlegen, die wir uns, seitdem wir den inneren Schweinehund überwunden haben, gar nicht mehr leisten wollen. Außerdem beugt regelmäßiger Sport verschiedenen Krankheiten vor, wie beispielsweise Diabetes oder Rückenschmerzen.

Das beste Argument, wieso Sport wichtig ist, ist die positive Beeinflussung der individuellen Gemütslage, sprich die bessere Laune. Stimmt doch gar nicht, mag einer vielleicht jetzt sagen. Sicher, davor und während der Sporteinheit kann die Gesinnung schon einmal am Tiefpunkt ankommen. Aber denken Sie nur einmal an Ihre Gefühle nach dem Sport. Ja, genau. Da fühlt man sich vielleicht schlapp, aber ist dennoch glücklich. Also zusammengefasst: bessere Laune als Kampfansage gegen den inneren Schweinehund!

Viele machen Sport, um den Kopf freizubekommen, um vom Job abzuschalten. Wer sich anstrengt, kann somit nachts auch besser schlafen. Zudem machen sich nach einiger Zeit eine bessere Kondition und Koordination bemerkbar. Trainierte haben mehr Muskeln, wodurch auch während der inaktiven Phasen mehr Kalorien verbrannt werden als bei einem untrainierten Menschen. Zusätzlich wird der Stoffwechsel angeregt. Womit wir wieder beim Abnehmen wären. Durch Sport bekommt man Selbstsicherheit – und das nicht nur bei erfolgreicher Abnahme.