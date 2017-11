Sport ist Mord

Am Jahresanfang klang es noch so verlockend: 2016, DAS Jahr, um endlich fit zu werden und mehr Sport zu treiben. Doch wenn man ehrlich ist: Keiner kann einen Sportmuffel zwingen, bei Minustemperaturen die Laufschuhe zu schnüren. Man denke nur an seine Gesundheit, das Erkältungsrisiko und das Glatteis.

Aber helfen tut alles nichts. Nun ist das erste Vierteljahr bereits fast um, teilweise ließ das Wetter auch schon den Sommer vermuten. Was sich jedoch bereits nicht verändert hat, ist Ihre Figur. Was tun in so kurzer Zeit, um im Juni dennoch seine Bahnen im Schwimmbad ziehen zu können?

Beim Stichwort Schwimmbad sind wir schon beim richtigen Thema: Sport. Ja, allseits bekannt und dennoch oftmals vernachlässigt. Wer dauerhaft etwas gegen die unnötigen Kilos machen möchte, muss sich Sport zum Freund machen. Ja, das geht! Es gibt eine Vielzahl an Angeboten, bei denen bestimmt für jeden dabei ist: Zumba oder Tanzkurse für diejenigen, die Spaß am Tanzen haben. Bauch-Beine-Po, die gerne bei anstrengenden Übungen ins Schwitzen geraten wollen und Verteidigungskurse für Frauen, die sich fit und stark fühlen wollen. Mutigere trauen sich ins Schwimmbad oder ins nächstgelegene Fitnessstudio. Und wenn mal gar nichts geht, dann gibt es sie trotzdem: die Fitnessgeräte des Alltags.

Kennen Sie nicht? Oh doch, bestimmt haben Sie schon oft von ihnen gehört: den Treppen, die für Bein- und Gesäßmuskeln praktisch sind oder der Büroteppich, auf dem sich Liegestütz ohne Gefahren ausführen lassen. Dann gibt es noch den verstaubten Gymnastikball auf dem Speicher, der vor dem Fernseher zum Einsatz kommt, um Liegestütz und Crunches zu machen. Eine Treppenstufe kann zudem auch als Stepper fungieren, eine Ablenkung von der eigentlichen Anstrengung findet sich in guter Musik, gepaart mit großen Kopfhörern. Beim Zähneputzen stehen Sie entweder auf einem Bein oder heben und senken Ihre Fersen, während Sie auf Zehenspitzen stehen. Die Ferse berührt den Boden dabei jedoch nicht. Wenn Sie dabei dann auch noch in die Knie gehen, werden Sie die Anstrengung spüren.

Zusätzlich achten Sie auf Ihre Ernährung: Alles im Maßen, heißt die Devise. Blitzdiäten zaubern auch blitzartig wieder Pfunde auf Ihre Hüften, die Salatdiät macht schlechte Laune. Beides ist unsinnig. Essen Sie, was Ihnen schmeckt, jedoch wenig Süßes und viel Gemüse. Die gesamte Kalorienanzahl sollte allerdings nicht zu hoch sein.

Wenn Sie ein richtiger Sportmuffel sind, dann melden Sie sich für Sportkurse an. Diese werden vom Fitnessstudio oder von der VHS angeboten, Tanzkurse in Tanzstudios. Auch in Bamberg und Umgebung sind einige zu finden. Vorteil: Sie haben feste Termine, die Sie einhalten müssen und wollen – schließlich haben Sie dafür Geld bezahlt. Außerdem motiviert die Gruppe: Wer bei der ersten Anstrengung gleich aufgibt, wird sich schämen. Deswegen ist die Chance hier größer, dass Sie Ihre eigene Komfortzone verlassen und Grenzen überschreiten. Und wenn alles nicht hilft: Suchen Sie sich eine Person, die Ihr Sportprogramm mit durchzieht. Und Ihnen gegebenenfalls in den Allerwertesten tritt. Natürlich bildlich gesprochen.