Sport: Billige Möglichkeiten

Wir waren uns ja noch einig: Egal welchen Sport wir wählen, er sollte uns am wenigsten anbellen und nicht die Oberhand gewinnen. Stattdessen hat er bestenfalls die Eigenschaft, uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Oder das Gesicht zumindest nicht zum Schneiden einer schrecklichen Grimasse zu zwingen. Ihr habt noch keinen derartigen Sport gefunden? Bisher waren alle Angebote entweder schlecht oder zu teuer? – Was für eine Ausrede.

Der beste Sport ist doch derjenige, bei dem man nichts extra kaufen muss. Gut, dass wir da unseren Körper haben. An diesem finden wir Arme und Beine, die sich bestens zum Sport eignen. Der Hain oder der nächste Wald ist auch gleich in der Nähe. Sportklamotten an und los geht’s! Einsteiger sollten sich eines merken: Immer eines nach dem anderen. Gleich Laufen oder Joggen zu können wie bekannte Meister – das ist ein absurder Gedanke. Kein Grund sich zu schämen. Sie machen schließlich Sport. Damit tun Sie schon mehr als manch anderer, bei dem die Liebe zur Couch oder einem Sessel noch voll entflammt ist. Wer sich dem Joggen also langsam nähern will, der kann mit schnellem Laufen (oder Walken) beginnen. Steigerung findet statt, indem Sie beispielsweise zwei Minuten lang joggen und dann wieder zwei Minuten lang gehen. Mit der Zeit können Sie bestimmt länger durchhalten und schon erkunden Sie den Hain in Lichtgeschwindigkeit.

Wer Gelenkprobleme hat oder Joggen absolut hasst, kann ja schwimmen gehen. Wozu hat man einen Fluss oder das Hainbad in unmittelbarer Nähe? Sicher, zurzeit ist es noch etwas kühl, aber bald ist Sommer – und dann tut so ein Bad doch richtig gut. Außerdem werden die Gelenke geschont und die Armmuskeln und die Ausdauer trainiert. Ist doch super, oder?

Wer Kinder hat, der hat vielleicht auch einen Hula Hoop-Reifen zuhause. Wenn er nicht gerade für Kleinkinder gebaut ist, passt er bestimmt über ihre Hüften. Versuchen Sie täglich ein paar Minuten lang den Reifen schwingen zu lassen. Danach schnappen Sie sich das Hüpfseil, das bestimmt ebenso irgendwo in der Gartenlaube liegt. Wenn Sie jeden Tag ein wenig üben, springen Sie bald wie ein junger Hund. Doch Achtung: Der Untergrund sollte etwas nachgeben (beispielsweise Rasen) und außerdem sollten Sie keine Erkrankungen haben (bei Knieproblemen oder Ähnlichem ist diese Art der Betätigung nicht sinnvoll).

Eine effektive und ganz kostengünstige Variante ist das Arbeiten mit dem eigenen Körpergewicht. Immer dabei, überall ausführbar. Eine Vielzahl an Übungen findet sich im Internet. Wichtig bei diesem Training ist jedoch die richtige Ausführung. Vielleicht haben Sie jemanden im Bekannten- oder Freundeskreis, der Ihnen die Übung zeigen kann.

Zu müde, um noch zu trainieren? Ja, manchmal kommt das vor. Allerdings können Sie beim Zähneputzen etwas tun. Sie gehen in die Grätsche, Fußspitzen zeigen nach außen, Knie gehen nicht über den Fuß hinaus. Während Sie also im Neunziggrad-Winkel in der Luft schweben und Zähne putzen, heben Sie abwechselnd die rechte und die linke Verse. Dabei den Rücken gerade halten. Ihnen kommt plötzlich die Aussage „Sport ist Mord“ in den Sinn? Dann machen Sie alles richtig. Wer keine Hanteln daheim hat, kann auch Wasserflaschen nehmen. Gut wäre natürlich Wasser ohne Kohlensäure. Statt einem Stepper geht auch eine Treppenstufe oder ein Stein. Sicher sollte der allerdings liegen. Sonst fühlen Sie sich später vielleicht nicht nur mental erschlagen. Ob Schwimmen, Radeln, Fahrradfahren oder Skaten – alles kostet nichts oder wenig. Sie haben also keine Ausrede, keinen Sport zu treiben. Deswegen nochmal: Sportzeug an und los geht`s!