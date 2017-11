Life Fitness Club Kitzingen lädt ein

Der Life Fitness Club im Lochweg 22b in Kitzingen öffnet seine Türen. Im vergangenen Jahr hat sich im Life einiges geändert. Neu ist der Functionalpark im Außenbereich sowie eine gesamte Modernisierung des Saunabereiches. Alles wurde neu gestaltet und bestens ausgestattet. So wurde für die Mitglieder der Kraftgerätezirkel erneuert und den technisch höchsten Standards der Fitness Branche angepasst. Somit können die Mitglieder im Bereich der Rehabilitation nun noch effektiver trainieren.

"Wir als Premium-Studio unter den Fitness-Clubs in Kitzingen fühlen uns besonders verpflichtet, unseren Mitgliedern die modernsten Geräte, welche auf den wissenschaftlichen Richtlinien für ein effektives Muskeltraining basieren, zur Verfügung zu stellen. Was jedoch noch wichtiger ist als ein anständiger Gerätepark, ist die Professionalität und das Know-how unseres gesamten Teams. Deswegen investieren wir stetig in Aus- und Weiterbildungen unseres kompetenten Teams", erläutert Nadja Stettner (Fitnessökonomin B.A.). Auch neu im Life Fitness Club ist die Trainingstherapeutische Trainingsart des Faszientrainings. Es sorgt gezielt dafür, dass verhärtete Bindegewebsstrukturen angesprochen werden und sich dadurch die Muskulatur nachhaltig lockert.



Persönlich gesteckte Ziele erreichen

"Zugeschnittene Trainingspläne insbesondere für den Rücken, das Abnehmen und für die allgemeine Fitness sorgen dafür, dass unsere Mitglieder ihre persönlich gesteckten Ziele auch erreichen", verdeutlicht Inhaber Volker Stettner.

Wer möchte, kann an den Tagen der offenen Tür den Life Fitness Club hautnah erleben und sich in aller Ruhe ein Bild von der einmalig schönen Atmosphäre und der anspruchsvollen Ausstattung machen.

Los geht es am Freitag, 4. März, bis Montag, 7. März, täglich jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Angeboten werden ein Glas Sekt sowie Erfrischungsgetränke. "Unser Team freut sich sehr darauf, Ihre Fragen zu beantworten und über Trainingsmöglichkeiten zu informieren. Sicherlich können wir es nicht lassen und werden dem ein oder anderen schon mal beim Probetraining schnuppern lassen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es nichts Besseres gibt, als selbst das Training auszuprobieren", betonen Nadja und Volker Stettner.