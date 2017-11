Jeder Erfolg hat eine Geschichte

Qualifiziertes Muskeltraining macht vieles möglich - das beweisen drei außergewöhnliche Menschen mit drei Erfolgsgeschichten. Jeder hat auf seine besondere Art und Weise Schritt für Schritt mit Hilfe des Muskeltrainings sein Leben positiv verändert. Ein Weg, den man auch im Life Fitness Club in Kitzingen gehen kann und auf dem man dort von qualifizierten Trainern unterstützt wird.



47 Kilo abgenommen

Die 36-jährige Cora hat ihr Gewicht von 125 auf 78 Kilo reduziert. Sie ist nicht nur 47 kg leichter, sondern ihr ganzes Leben fühlt sich jetzt leicht an. Nicht mehr als die "lustige Dicke" wahrgenommen zu werden, sondern als eine attraktive Frau, gibt ihr ein neues Lebensgefühl und eine neue Leichtigkeit in allen Lebensbereichen. "Da ist so ein Hochgefühl und so ein Stolz in mir, der mich so groß und stark macht", sagt die schlanke Frau heute.

Jaro, 19 Jahre, hat nun statt Frust und Übergewicht einen sehr trainierten Körper und ein neues Selbstbewusstsein. "Früher hat mich mein Körper sehr gestört, und ich habe mich in vielen Dingen des Lebens sehr eingeschränkt. Ich war viel allein und unsicher. Habe mir ständig Gedanken darüber gemacht, was andere über mich denken. Heute bin ich diszipliniert, selbstbewusst und mit mir zufrieden."



Hohe Lebensqualität dank Fitness

Ein beeindruckendes Beispiel, was mit qualifiziertem Muskeltraining möglich ist, ist auch Johanna. Sie ist 90 Jahre alt und hat laut Mitteilung des Fitness Clubs das biologische Alter einer 33-Jährigen. Vor kurzem wagte sie ohne mit der Wimper zu zucken einen Fallschirmsprung aus 3000 Metern. "Johanna ist topfit!", heißt es in der Mitteilung. Die Seniorin ist für die hohe Lebensqualität, die sie aufgrund ihrer Fitness hat, sehr dankbar: "Ich hätte niemals gedacht, dass ich im Alter noch so viel reisen kann und so gerne etwas Neues ausprobiere. Ich brauche immer neue Erlebnisse! Das Training hält mich fit und vor allem jung." red