Abnehmen mit dem Life Fitness Club

"Wir möchten mit ihrer Hilfe beweisen, dass Abnehmen abwechslungsreich ist und Spaß macht." Mit diesem Satz empfiehlt der Life Fitness Club in Kitzingen seine aktuelle Abnehmstudie.

Schon einmal hat das Fitnessstudio ein solches Projekt auf die Beine gestellt - und die Ergebnisse dieser ersten Abnehmstudie sprachen für sich: Im Schnitt haben die Teilnehmer zwischen 2,5 und 7,2 Kilogramm Körpergewicht in nur vier Wochen verloren. Darüber hinaus berichteten die Teilnehmer übereinstimmend, dass ihr eigenes Wohlgefühl und ihre persönliche Lebensqualität deutlich zugenommen haben.

Inzwischen hat der Life Fitness Club seine Methode weiter entwickelt, um jetzt noch individueller auf seine Studienteilnehmer einzugehen.

Volker Stettner (Lehrer für Fitness, Gesundheit und Sportrehabilitation; Leiter des Life-Abnehmzentrums) und das ganze Trainerteam haben die positiven Effekte selbst erlebt. Dazu trainierten sie am voll automatischen Trainingszirkel und testeten parallel die Produkte von Vegisan und Figurscout.



Die Anforderungen:

Die Testpersonen sollten zum Großteil nicht allzu regelmäßig und viel Sport betreiben und aktuell keine Diät halten.

Ausgangsbasis ist eine Körperanalyse mittels Fett,- und Muskelanteil. Mittels EKG werden die Werte ermittelt und für jeden Studienteilnehmer ein ganz individueller Trainings- und Ernährungsplan erstellt.

In den vier Wochen müssen die Teilnehmer zweimal pro Woche für je 44 Minuten ein spezielles Training absolvieren sowie viermal an einer Ernährungsberatung teilnehmen.

Die Life-Trainer prophezeien den Probanden aufgrund der wissenschaftlichen Ergebnisse schon jetzt ihr Ergebnis in vier Wochen: Der Fettgehalt und Cholesterinspiegel wird sich regulieren, das Wohlbefinden steigt, Rückenprobleme lassen nach und die allgemeine Belastbarkeit im Alltag nimmt zu. "Man ist nach vier Wochen ein ganz anderer Mensch", bringt es Volker Stettner auf den Punkt.

Für die vier Wochen ist ausschließlich eine Unkostenpauschale in Höhe von 29 Euro fällig.

Ziel der Studie ist es, festzustellen, wie viel man mit einer Ernährungsveränderung und gezielter Bewegung erreichen kann. Die Ergebnisse dieser Testreihe werden mit Sicherheit in die künftigen Trainingsempfehlungen für Life-Neumitglieder einfließen. red