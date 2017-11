12. Obermain-Marathon

33 Punkte für einen reibungslosen (Ab)Lauf

1. Startunterlagen I: können am Samstag, 9. April, von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag, 10. April, von 7 bis 8 Uhr in der Adam-Riese-Halle abgeholt werden. Durch die neuen Startnummern-Ausgabe-Zeiten verringert sich verständlicherweise auch die Ausgabezeit. Karl-Heinz Drossel wünscht sich deswegen frühzeitiges Abholen: "Schön wäre es, wenn wir nicht zwei Drittel der Startunterlagen erst am Sonntag innerhalb einer Stunde an Euch rausgeben ,müssen'."

2. Startunterlagen II: Vereinfacht wird das Ganze dadurch, dass jeder Läufer auf der Anmeldebestätigung seine Startnummer einsehen kann. Bei der Startnummern-Ausgabe muss jeder nur noch in den dementsprechenden Nummernblock schlendern und seine Startnummer nennen. Solltet ihr keine Anmeldebestätigung mehr haben, bitte übers Internet die Startnummer (www.obermain-marathon.de) herausfinden und parat haben.

3. Startzeiten: 8.30 Uhr Marathon; 8.45 Uhr Halbmarathon; 9 Uhr 12,5-Kilometer-Lauf; 9.05 Uhr Nordic-Walking-Kloster-Banz-Runde.

4. "Catch me, if you want": Pace-Maker geben das Tempo vor. Am Start wird nochmals darauf aufmerksam gemacht.

5. ABERIO-12,5-km-Lauf: Natürlich wird das Gedränge durch den neuen Lauf noch größer. Deswegen auch hier die Bitte: Macht die Start-Strecke frei und lauft euch in den Nebenstraßen ein.

6. Nicht mit Stöcken auf der Marathon-Strecke: Die Organisatoren weisen darauf hin, dass keine Nordic-Walker auf der Marathon-Strecke teilnehmen können. Der Besenwagen fährt hinter dem letzten Läufer.

7. Meldedaten: genau überprüfen. Sie befinden sich auf dem Aufkleber am Startunterlagen-Umschlag. Wenn etwas nicht stimmen sollte, sofort bei der Startunterlagen-Ausgabe melden, damit die Auswertung und Siegerehrung problemlos ablaufen kann! Besonders wichtig sind Vereins- und Teambezeichnungen.

8. Kleiderbus: Ein Kleiderbus ist am Start vorhanden. Ein Kleiderbeutel kann bei der Startnummern-Ausgabe mitgenommen werden. Bitte diesen mit Startnummer und Namen versehen.

9. Letzte Stärkung: Während der Startnummern-Ausgabe bekommt jeder Läufer einen oder mehrere große Teller Spaghetti Bolognese zum Tiefstpreis.

10. Stimmungsmacher: Zwei bekannte Moderatoren sind am Start - besser gesagt an den Mikrofonen: Andi Ebert von Bayern 1 und Michael Cipura, Moderator beim Fränkische-Schweiz-Marathon, werden ständig über das Neueste informieren.

11. Farbige Schilder: Kilometerangaben sind vorhanden.

12. Erfrischung gefällig? An den Getränkestationen stehen Mineralwasser, Leitungswasser, Mineralgetränke, Apfelschorle, Bananen, Äpfel, Cola und Müsli-Riegel zur Auswahl.

13. Schwämme und Becher: Schwämme werden mit den Startunterlagen ausgegeben. Getränkebecher sollten in die vorgesehenen Pappkartons entsorgt werden.

14. Zielzeit: Sofort nach dem Zieleinlauf kann man seine Zeit übers Handy und via Internet unter "www.zielzeit.info" abrufen.

15. Fuß-Transponder: Jeder läuft mit einem Einmal-Fuß-Transponder (Chip). Hinweise finden sich auf dem Startunterlagen-Kuvert. Bitte genauestens einhalten.

16. Sicherheitsnadeln : Den Starterpaketen liegen Sicherheitsnadeln bei.

1 7. Verkehr beachten: Obwohl die Strecke gut gesichert ist, sollte man die Straßenverkehrsordnung beachten.

18. Mountainbiker: betreuen alle Disziplinen auf der Strecke. Der Besenwagen am Ende fängt Aussteiger auf.

19. Platz machen: Nordic-Walker werden gebeten, an Engstellen genügend Platz für Läufer zum Vorbeilaufen zu lassen.

20. Natur genießen: Der Obermain-Marathon ist ein Landschaftslauf. Deshalb danken Organisationsteam und Natur, wenn Getränkebecher in die dafür vorgesehenen Kartons entsorgt werden.

21. Betreuung für Körper, Geist und Seele: Physiotherapeutisch betreut wird jeder Teilnehmer zweihundert Meter vom Ziel entfernt in der Adam-Riese-Halle durch das THERAmed-Team um Michael Klob.

22. Für den Notfall: Neben der physiotherapeutischen Betreuung sorgen das BRK des Kreisverbands Lichtenfels für ärztliche Versorgung sowie Rettungs- und Sanitätsdienst. Für das Großereignis zählt Karl-Heinz Drossel fast 800 Helfer, zu denen auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Staffelstein und Umgebung sowie die Verkehrskadetten gehören. Verlässlicher Partner ist die Polizei, die den Verkehr regelt.

23. Rennschweiß abspülen: Duschmöglichkeiten befinden sich im Stadiongebäude, in der Peter-J.-Moll-Halle und in der Adam-Riese-Halle, nur wenige Meter vom Ziel entfernt.

24. "And the winner is...": Die Siegerehrung findet ab 12 Uhr in der Adam-Riese-Halle statt.

25. Marathon-Andenken: Alle Marathonis erhalten ein Obermain-Marathon-Langarm-Funktionsshirt kostenlos. Zusätzlich sponsert die Altenkunstädter Leikeim-Brauerei jedem Teilnehmer ein "Obermain-Marathon-Weizenbierglas". Diese und andere Marathon-Artikel sind u. a. auch in der Adam-Riese-Halle zu erwerben.

26. Edelmetall: Jeder Finisher erhält eine Medaille, gesponsert von der Seubelsdorfer Kartonagen-Fabrik Lewell.

27. Auf die Ausrüstung kommt's an: Sporthaus Leithner, Adidas und weitere Anbieter sind mit Attraktionen vor Ort und im Foyer der Adam-Riese-Halle.

28. Parken: nahe des Start- und Zielbereiches. Parkleitsystem am Stadteingang, Schilder und Verkehrskadetten helfen. Verboten ist Parken an der Obermain-Therme und an der Adam-Riese-Halle; erlaubt auf dem Edeka-Markt-Gelände, bei der Firma Kaiser-Porzellan und der Firma Moll.

29. Marathon-Gottesdienst: findet am 9. April in der Basilika Vierzehnheiligen um 17 Uhr statt. Ein Kurier-Dienst fährt um 16.30 Uhr von der Adam-Riese-Halle ab.

30. Entspannt baden: Alle Teilnehmer des Obermain-Marathons können zwei Stunden lang die Obermain-Therme kostenlos besuchen. Bis Ende Juni gilt die Startnummer als Eintrittskarte.

31. Laufend unterwegs: Karl-Heinz Drossel bittet: "Wenn ihr euch bei uns wohlgefühlt habt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr die Flyer, die wir euren Startunterlagen beigefügt haben, an Freunde verteilt."

32. Wer sich bereit erklärt, auf Laufveranstaltungen auf die Läufe am Obermain hinzuweisen, kann bereits zum Obermain-Marathon Flyer mitnehmen und erhält hierfür einen Freistart im Jahr 2017.

33. Gesundheit geht vor: Deshalb lieber auf einen Start verzichten, wenn Ihr Euch nicht wohl fühlt. Zu verlieren habt Ihr nichts: Wer nicht an den Start geht, wird auf das nächste Jahr kostenlos übertragen.