Helios Frankenwaldklinik Kronach öffnet ihre Türen für Besucher

Zahlreiche medizinische Bereiche öffnen ihre Räumlichkeiten und gewähren einen Einblick in die Arbeit der Klinik. Die Besucher erwartet ein spannendes Programm: Im Foyer haben sie die Möglichkeit, einmal ein Herz von „innen“ zu sehen. Ein großes Herzmodell kann hier besichtigt und die Funktionsweise des Organs erkundet werden.

Die Intensivmedizin zeigt den interessierten Laien einen Intensivarbeitsplatz und erläutert die verschiedenen Methoden der Patientenversorgung in diesem Bereich. Die Gefäßchirurgie ist mit einem Informationsstand vertreten und stellt ihre Techniken und Materialien vor. Daneben demonstrieren die Gefäßexperten, wie durch Ultraschalluntersuchungen Verengungen der Gefäße an Hals- und Bauchschlagader oder an den Beinen gefunden werden können.

Medizintechnik live erleben

Und wer sich schon immer einmal als „Bauchchirurg“ versuchen wollte, hat an diesem Tag die Möglichkeitit, laparoskopische Operationsmethoden an einem Modell auszuprobieren. Einen anderen Einblick gewährt die endoskopische Abteilung der Gastroenterologie, wo die Besucher eine „Untersuchung“ an einem Darmmodell vornehmen können.

Und auch an die „Knochen“ wurde gedacht. Mitarbeiter der Orthopädie und der Neurochirurgie zeigen, welche modernen Prothesen es heute für die Patienten gibt, und sie informieren die Besucher, wie das Leben mit einer Prothesen in Knie oder Hüfte weiterhin gut geführt werden kann.

Diese und zahlreiche andere Angebote erwarten die Besucher. Ärzte, Pflegekräfte und viele andere Mitarbeiter stehen an diesem Tag gerne für Fragen der Gäste zur Verfügung. Vorträge und Infostände ergänzen das Programm. Und wer sich für eine berufliche Perspektive in der Frankenwaldklinik oder einer anderen Helios Klinik interessiert, ist an diesem Tag ebenso eingeladen und sich zu informieren.

Und natürlich wird auch an die kleinen Gäste gedacht, denn das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe der Helios Frankenwaldklinik Kronach lädt die Kinder zur Märchenstunde ein. Wer zwischen all den Angeboten eine Stärkung benötigt, für den hält der Küchenchef eine leckere Bratwurst frisch vom Grill bereit.