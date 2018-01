Mediziner warnen: Darum sollten Sie sich beim Niesen nicht den Mund zuhalten

Im Theater, in der Bibliothek oder in der Kirche - besonders wenn gerade alle Anderen still sind, kann ein lautes Niesen peinlich sein. Durch das Zuhalten der Nase und das Aufeinanderpressen der Lippen ließe sich ein Niesen eventuell unterdrücken. Doch Experten raten dringend davon ab.



Unfallgefahr: Muskelriss beim Niesen

Beim Niesen baut sich ein starker Druck auf . Diesen zurückzuhalten kann wehtun und sogar gefährlich sein. Im schlimmsten Fall kann dabei ein Muskel reißen, so wie es vor kurzem einem Mann in Großbritannien passierte.



Das wirklich ein Muskel reißt, sei zwar laut einem deutschen Arzt sehr unwahrscheinlich, trotzdem sollte man nicht versuchen das Niesen zu unterdrücken. "Beim Niesen oder auch Husten wird ein ganz erheblicher Druck aufgebaut. Die Luftgeschwindigkeit kann in etwa Orkanstärke erreichen, da wirken ordentliche Kräfte", erklärte der Arzt.