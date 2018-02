Grippewelle 2018 im Grippe-Ticker: Bessere Grippe-Impfung für alle im Eilverfahren gefordert

Mittwoch, 28.02.2018: Stiftung Patientenschutz fordert bessere Grippe-Impfung per EilverfahrenVierfach-Impfung für alle: Zum Höhepunkt der Grippewelle in Deutschland fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Impfschutz der Bevölkerung per Eilverfahren. "Bis heute übernehmen nicht alle Krankenkassen die wichtige Vierfach-Impfung", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Gezahlt wird häufig nur der halb so teure Dreifach-Wirkstoff." In einem Beitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwoch-Ausgaben) betonte Brysch: "Dabei fehlt der Dreifachimpfung ein entscheidender Influenzastamm, der für zahlreiche, teils schwerwiegende Erkrankungen verantwortlich ist."



Zuletzt hatte die Grippewelle in Deutschland einen neuen Höhepunkt erreicht. In der dritten Februarwoche registrierte das Robert-Koch-Institut rund 24. 000 Grippefälle. Mindestens 136 Menschen starben nachweislich nach einer Influenza-Infektion - vorwiegend Menschen im Seniorenalter, die oft Vorerkrankungen hatten.



Mehr Informationen finden Sie in unserer ausführlichen News: Stiftung Patientenschutz will bessere Grippe-Impfung



Montag, 26.02.2018: Klinikum Bayreuth verschiebt Operationen wegen Grippe

Die Grippe tobt im Freistaat und macht auch vor Krankenhaus-Personal nicht Halt. Am Klinikum Bayreuth gibt es jetzt erste Konsequenzen. Seit Beginn der Grippe-Saison im Oktober gab es schon 15 Tote in Bayern durch die Erkrankung (Stand 23. Februar). Aktuell befinden sich über 60 Influenza-Patienten im Klinikum und in der Klinik Hohe Warte in Bayreuth. Die Grippe macht auch vor den Mitarbeitern in der Pflege nicht halt. "89 Kolleginnen und Kollegen haben sich krank gemeldet", sagt Pflegedirektorin Angela Dzyck. "Wir müssen jetzt handeln, um eine adäquate Versorgung sicherzustellen."



Die Geschäftsführung der Klinikum GmbH habe deshalb die Chefärzte beauftragt, kurzfristig weitgehend alle elektiven, geplanten Fälle für diese und die kommende Woche abzusagen. Wenn es medizinisch vertretbar ist, werden operative Eingriffe verschoben. Die betroffen Patienten würden informiert. Auch andernorts in Bayern sehen sich Krankenhäuser zum Handeln veranlasst.



Mehr Informationen zu den Auswirkungen der Grippewelle auf Krankenhäuser finden Sie in unserer News.



Freitag, 23.02.2018: Grippewelle erreicht Höchststand

Schon 136 Tote in Deutschland - 24.000 neue Erkrankungen in einer Woche: Die Influenza hat Hochsaison. Die Zahl der Erkrankungen in dieser Saison ist auf insgesamt 82.000 gestiegen. 136 Menschen starben schon an der Grippe.



Vorwiegend kursieren weiterhin Grippeviren des Typs B. Anfängliche Zweifel an der Wirksamkeit des Dreifach-Impfstoffs, den die Krankenkassen bezahlen, haben sich laut RKI nicht bestätigt. "Die Wirksamkeit des Impfstoffs liegt im Moment bei 46 Prozent", sagte Glasmacher. Das sei bei der üblichen Schwankungsbreite zwischen 20 und 60 Prozent Wirksamkeit bei Grippe gar nicht schlecht. Der Impfstoff kann nicht zu hundert Prozent treffen. Ein Grund dafür ist, dass er vor Beginn der Grippesaison auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten zusammengestellt wird.



Lesen Sie mehr zum Höchststand der Grippe-Erkrankungen in unserer ausführlichen News.