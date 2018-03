1 / 2

Rund 820 Patienten wurden in dieser Saison bisher ambulant oder stationär in der Klinikum Bayreuth GmbH wegen Influenza behandelt. Jetzt ebbt die Welle langsam ab. "In dieser Woche wurden erstmals keine Terminverschiebungen mehr vorgenommen und wir fangen nach und nach wieder an, Patienten einzubestellen", sagt Florian Knorr, Leitender Arzt der Notaufnahme im Klinikum Bayreuth.