Grippewelle 2018: Einbruch bei Blutspenden macht Krankenhäusern zu schaffen

Mittwoch, 14.03.2018: Engpässe bei Blutspenden



Welche Blutgruppen werden benötigt?



Dienstag, 13.03.2018: 358 Grippe-Tote in Deutschland - Totenstau im Krematorium

Samstag, 10.03.2018: Wann ist die Grippe-Zeit endlich vorbei?

Freitag, 09.03.2018: Die Grippewelle hält in Bayern weiter an





Donnerstag, 08.03.2018: Zahlen und Fakten Donnerstag, 08.03.2018: Zahlen und Fakten

- Anzahl der Grippefälle steigt

Mittwoch, 07.03.2018: Ganz Deutschland schwer betroffen

Die Karte zeigt die Krankheits-Aktivität in Deutschland in der Kalenderwoche 8. Quelle: Robert-Koch-Institut

Mittwoch, 07.03.2018: Viele Menschen waschen ihre Hände nicht richtig

Dienstag, 06.03.2018: Händewaschen schützt vor Infektionen

Montag, 05.03.2018: Grippe hat Auswirkungen auf Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser

Sonntag, 04.03.2018: Personal in Arztpraxen am Anschlag - "Bis der letzte Patient versorgt ist"

Samstag, 03.03.2018: Grippewelle sorgt für volle Wartezimmer

Freitag, 02.03.2018: Ärztekammer kritisiert Impfpolitik der Krankenkassen

Donnerstag, 01.03.2018: Höchster Wert seit zehn Jahren - Arztpraxen überfüllt



Mittwoch, 28.02.2018: 35.300 neue Grippe-Fälle in einer Woche - schon 216 Tote



Mittwoch, 28.02.2018: Stiftung Patientenschutz fordert bessere Grippe-Impfung per Eilverfahren



Montag, 26.02.2018: Klinikum Bayreuth verschiebt Operationen wegen Grippe



Freitag, 23.02.2018: Grippewelle erreicht Höchststand



Leere Spenderliegen und knappe Vorräte: Die Grippewelle macht sich bundesweit auch bei den Blutspendediensten bemerkbar. An den Standorten des privaten Anbieters Haema seien in den vergangenen Wochen im Schnitt 17 Prozent weniger Spender erschienen, sagte Sprecherin Marion Junghans am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. So habe sich ein größeres Defizit summiert. "Die Vorräte in den Depots werden knapp. Die Lage ist sehr angespannt", so Junghans. Gerade mit Blick auf die Osterfeiertage gebe es Anlass zur Sorge. Die Versorgung der Krankenhäuser sei derzeit aber gesichert. Auch die Blutspendedienste des Deutsches Roten Kreuzes versuchen derzeit verstärkt, ihre Spender zu mobilisieren."In einigen Regionen, etwa in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sind derzeit Spendenrückgänge von bis zu 18 Prozent zu verzeichnen, was jedoch im Moment noch mit der aktuellen Bevorratung aufzufangen ist", berichtet die Sprecherin der DRK-Blutspendedienste, Kerstin Schweiger. Die Dienste tun laut Schweiger derzeit alles, um die stabile Versorgungslage aufrechtzuerhalten. An gesunde Spender appellierte sie, Spende-Termine zu nutzen.Wer wissen will, welche Blutgruppen besonders gefragt sind, kann sich auf den Seiten der regionalen DRK-Blutspendedienste informieren. Dort zeigen Blutspenden-Barometer den aktuellen Bedarf an. Besonders gering sind die Vorräte in vielen Bundesländern derzeit bei der Blutgruppe A negativ.In Deutschland sind in dieser Saison laut Robert Koch-Institut rund 165.500 Menschen nachweislich an Grippe erkrankt.Dies sind nur aber die bekannten Fälle - in vielen Fällen wird nicht getestet. Die tatsächliche Zahl kann daher deutlich höher sein. Wer einen grippalen Infekt hat oder Antibiotika einnimmt, darf kein Blut spenden. Auch nach einer überstandenen Erkrankung müssen Spender pausieren. Da Blutpräparate nur 4 bis 49 Tage haltbar sind, können sich die Blutspendedienste nur bedingt auf Krankheitswellen und Feiertage vorbereiten.Die Zahl der Grippeerkrankten in Deutschland ist weiterhin hoch. Inzwischen sind laut Robert-Koch-Institut bereits 358 Menschen in Deutschland in der aktuellen Grippewelle an Influenza gestorben. Die Dunkelziffer ist laut Robert-Koch-Institut aber womöglich deutlich höher. Gerade ältere Menschen könnten in Folge der Erkrankung sterben - auf ihrem Totenschein wird aber nur "Herzstillstand" vermerkt.Die hohe Zahl der Grippetoten spüren jetzt auch Bestatter. Wie die Bildzeitung berichtet, stauen sich im Krematorium der Stadt Meißen die Toten. Dort ist man inzwischen zum Dreischichtbetrieb übergegangen, um der Zahl der Toten Herr zu werden.Doch warum kommen so viele Tote ins Krematorium in Meißen? Wie die Bildzeitung weiter berichtet, ist das städtische Krematorium in Meißen besonders günstig, weswegen hier Tote aus der ganzen Republik ankommen. Normalerweise werden dort etwa 40 Einäscherungen pro Tag vorgenommen, in Zeiten der Grippewelle sind es derzeit bis zu 60. Die Kapazität des Krematoriums könne aber auf bis zu 84 Einäscherungen pro Tag erhöht werden, so Geschäftsführer Jörg Schaldach gegenüber Bild.de.Die Grippewelle wird noch anhalten. Das erklärten Robert-Koch-Institut und das Landesamt für Gesundheit in Bayern. Sie sagen das Ende der Saison erst für Mitte April voraus. Anfang März gab es in Deutschland 42.406 Neuerkrankungen.In der neunten Kalenderwoche seien 4559 Menschen in Bayern an Influenza erkrankt, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit Verweis auf Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit. In der gesamten Saison stieg die Zahl der gemeldeten Fälle auf22.392, in der Vorsaison waren es 17.018 Fälle. Bis zum 4. März wurden in Bayern zudem 37 Todesfälle aufgrund von Grippe registriert.Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) forderte Erkrankte auf, Notaufnahmen zu meiden. Sie sollten sich zunächst an ihren Hausarzt, den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns oder eine ambulante Bereitschaftspraxis wenden. "Die ambulante Notfallversorgung ist nicht Aufgabe der Krankenhäuser."Bundesweit sind in dieser Saison nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza rund 165.500 Menschen nachweislich an Grippe erkrankt. Bei rund 27.000 von ihnen verlief die Erkrankung so schwer, dass sie ins Krankenhaus kamen. 358 Patienten starben im Zusammenhang mit einer Grippe-Infektion.In Thüringen hat die Grippewelle bereits fünf Menschleben gefordert. Ein 54 Jahre alter Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis, ein 78-Jähriger aus dem Altenburger Land sowie eine 91 Jahre alte Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis starben in der letzten Februarwoche an den Folgen der Krankheit. In der Woche davor waren bereits zwei mit dem Influenza-Virus infizierte Frauen (66 und 93 Jahre) aus dem Kreis Gotha gestorben.Die Grippe hat Deutschland weiter fest im Griff. In der neunten Kalenderwoche bis Anfang März stiegen die bestätigten Krankheitsfälle auf rund 42.400, teilte die Arbeitsgemeinschaft Influenza mit. Damit blieben die Werte in allen Regionen stark erhöht. In der Woche davor waren rund 38.700 Grippefälle registriert worden.- Insgesamt sind in dieser Saison rund 165.500 Menschen nachweislich an Grippe erkrankt- Rund 27.000 Betroffene mussten sogar ins Krankenhaus- 358 Patienten starben im Zusammenhang mit einer Grippe-Infektion, die große Mehrzahl von ihnen (84 Prozent) war älter als 60 Jahre.In der laufenden Saison brach die Grippe nach der jüngsten Statistik auch 71 Mal in Krankenhäusern, 68 Mal in Kindergärten, 42 Mal in Schulen und 26 Mal in Alten- und Pflegeheimen aus.Der Arbeitskreis Influenza des Robert-Koch-Instituts verfolgt schon seit Jahren die Ausmaße der Grippe-Welle in Deutschland. Jedes Jahr werden Karten veröffentlicht, um die Schwere der Infektionswelle abschätzen zu können. Die diesjährige Karte zeigt: Bis auf wenige Gebiete ist Deutschland schwer von der Grippe gebeutelt.Die Karte stellt die sogenannte ARE-Aktivität (Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen) auf einer Skala von blau (normal) bis dunkelrot (stark erhöht) dar.Handhygiene ist bei der aktuellen Grippe-Welle besonders wichtig. Umso besorgniserregender ist eine Studie, die von der privaten SRH Hochschule Heidelberg vorgelegt wurde. Demnach waschen lediglich 8 Prozent der Menschen ihre Hände so, wie es die BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) empfiehlt. Außerdem gibt es erhebliche Unterschiede im Waschverhalten zwischen den Geschlechtern. Einen ausführlichen Artikel zur Studie lesen Sie hier. In einer Umfrage der BZgA zum Händewaschen hatten 87 Prozent der Menschen angegeben, sich wenn möglich die Hände mit Seife oder Waschlotion zu waschen. Aber nur 38 Prozent der Befragten halten sich an die Dauer von mindestens 20 Sekunden. "Wie wichtig die Schutzfunktion des Händewaschens ist, wird oft vergessen", sagte BZgA-Chefin Heidrun Thaiss dazu."Wer die Hände gewohnheitsmäßig 20 bis 30 Sekunden mit ausreichend Seife gründlich wäscht, kann sich und andere vor ansteckenden Infektionen des Magen-Darm-Traktes, der oberen und unteren Luftwege und der Haut schützen", meinte die Direktorin der Behörde in Köln. "Erkältungen, Grippe oder Brechdurchfall kann so vorgebeugt werden."US-Forscher fanden übrigens heraus, dass Schilder die Hygiene erhöhen könnten. Sie brachten auf einer Herrentoilette vor einigen Jahren Schilder mit der Aufschrift an: "Vier von fünf Männern waschen sich ihre Hände." Daraufhin stieg die Zahl der Händewascher von 77 auf 86 Prozent, wie das Fachblatt "Human Communication Research" berichtete.Alleine in der vergangenen Woche gab es in Bayern 4.217 neue Grippe-Erkrankungen, berichtet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Inzwischen hat die Grippewelle Auswirkungen in öffentlichen Bereichen. Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser müssen ihren Betrieb reduzieren, da immer mehr Personal krank wird.In München mussten wegen der Virus-Erkrankung einzelne U-Bahn-Fahrten ausfallen. In Bad Tölz blieb das Sozial- und Rentenamt vorübergehend geschlossen. Auf der Nebenstrecke von Forchheim nach Ebermannstadt müssen die Fahrgäste zum Teil auf Busse umsteigen. Zu viele Agilis-Zugführer sind an Grippe erkrankt . Im Klinikum Bayreuth wurden Operationen wegen der Influenza-Welle verschoben Im Klinikum Bayreuth werden derzeit 60 Patienten wegen der Grippe-Erreger behandelt. Mitarbeiter des Krankenhauses haben sich ebenfalls angesteckt. Damit wurde in Bayreuth ein neuer Höhepunkt der Grippewelle gemeldet. Laut Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen gab es in Bayern knapp 12 600 erfasste Erkrankungen der aktuellen Influenza-Saison. 26 Menschen sind bislang gestorben.Das Landesamt spricht sich zudem gegen die von den Kassen bezahlte Dreifach-Impfung aus: "Falls noch nicht geschehen, wird eine Influenzaimpfung vorzugsweise mit dem Vierfachimpfstoff entsprechend den Indikationen der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Institutes (STIKO) empfohlen."Die Grippewelle tobt in ganz Deutschland. In den Arztpraxen ist die Lage angespannt, das Personal arbeitet am Anschlag. Bis zu 40 Prozent mehr Patienten zählt Allgemeinmedizinerin Petra Reis-Berkowicz vom Bayerischen Hausärzteverband in ihrer Landarztpraxis in Gefrees bei Bayreuth. Der Ansturm halte schon seit vier Wochen an, habe jedoch in den letzten Tagen noch zugenommen. Wartezimmer, Flur und Treppenhaus seien übervoll mit Patienten, 40 Prozent von ihnen litten an einem grippalen Infekt. Die Praxis sei zurzeit meist bis 20.45 Uhr geöffnet. "Wir arbeiten, bis der letzte Patient versorgt ist."Hochbetrieb herrscht beispielsweise auch im Universitätsklinikum Dresden. Bis zu 20 Grippepatienten kämen täglich ins Krankenhaus, berichtet ein Sprecher. Viele von ihnen seien ältere Menschen oder hätte bereits andere Vorerkrankungen. Diese treffe die Grippe besonders stark, weshalb sie stationär aufgenommen würden. In der vergangenen Woche wurden in Bayern 4217 neue Influenza-Fälle gemeldet. 26 Grippe-Tote verzeichnet allein der Freistaat - in ganz Deutschland sind es nach aktuellem Stand mindestens 216.Rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts wegen einer akuten Atemwegserkrankung in der vergangenen Woche eine Haus- oder Kinderarztpraxis aufgesucht. Grippe und Erkältung sorgen für übervolle Wartezimmer, Notaufnahmen in Kliniken sind ausgelastet.In der vergangenen Woche hatte die Grippewelle mit knapp 35.300 Influenza-Fällen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, wie das Robert Koch-Institut in Berlin mitteilte. Insgesamt wurden in dieser Saison bislang rund 120.000 Fälle erfasst. Mindestens 216 Menschen starben nachweislich nach einer Influenza-Infektion - vorwiegend Senioren. Die Dunkelziffer bei Grippefällen gilt als hoch.Die Ärztekammer übt massive Kritik an den gesetzlichen Krankenkassen und deren Impfpolitik. Das Problem: Der vorwiegend verwendete günstigere Dreifach-Impfstoff gegen die Grippe hilft in dieser Saison nur den wenigsten Betroffenen. Denn drei Viertel der Erkrankungen werden laut Robert-Koch-Institut (RKI) durch einen Influenza-B-Erreger verursacht. Und gegen diesen Virentyp schützt nur der Vierfach-Impfstoff.Bezahlt wird er aber bisher nur von wenigen Krankenkassen. "Wir haben ein Problem, dass man lösen könnte. Aber das wird von den Krankenkassen blockiert", sagt Gunther Gosch, Vorstandsmitglied der Ärztekammer. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die bereits im November 2017 zur Verwendung der Vierfach-Impfung geraten hatte, wurde bisher weitestgehend ignoriert. Die Kassen selbst verweisen auf mehrjährige Verträge mit den Pharmakonzernen.Soeben erreicht uns über DPA die Meldung, dass die enorme Zahl der Grippe-Infektionen die Ärzte bundesweit an ihre Grenzen bringt. Demnach sind beispielsweise in Straubing (Niederbayern) die Arztpraxen aufgrund der Grippewelle überfüllt. Bundesweit gab es bereits mindestens 216 Tote durch die Influenza - Stand 28. Februar 2018.Betrachtet man die Grippe-Karte der "Arbeitsgemeinschaft Influenza" des Robert-Koch-Instituts , dann leuchtet ganz Deutschland rot auf. Die Mehrzahl der Regionen in Deutschland zeigen eine "stark erhöhte" oder "erhöhte" Grippeaktivität. Unter anderem in weiten Teilen Nordbayerns, Sachsens und Südthüringens. Inzwischen ist Deutschland ein einziger Grippe-Schwerpunkt. Nur wenige Regionen sind auf der Karte blau markiert also nicht betroffen. Für die Grafik wertet das Robert-Koch-Institut Daten aus ungefähr 600 Praxen aus.Den Daten zufolge hatten die Praxen in Deutschland fast dreimal so viele Patienten wie in der Nicht-Grippe-Saison im Oktober und November. Demnach erreichte der "Praxisindex" den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre. Nur in der vergangenen Woche bekamen laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts Haus- und Kinderarztpraxen 2,5 Millionen Besuche von Menschen mit akuten Atemwegserkrankung. "Teilweise gelangen die Praxen an ihre Kapazitätsgrenzen", sagt der Kassenärztechef Andreas Gassen der Frankfurter Allgemeinen.In Deutschland sind in der vergangenen Woche so viele Grippe-Erkrankungen gezählt worden wie noch nie in dieser Saison. Die Welle habe mit knapp 35.300 Fällen in diesem Zeitraum einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch in Berlin mit.Insgesamt wurden in dieser Saison bislang rund 120.000 Grippe-Fälle erfasst. Mindestens 216 Menschen starben nachweislich nach einer Influenza-Infektion - vorwiegend Menschen im Seniorenalter, die oft Vorerkrankungen hatten. Die Dunkelziffer bei Grippefällen gilt als hoch, weil nicht in jedem Fall Erregerproben analysiert werden.Damit ist die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle in den letzten Tagen dramatisch angestiegen: In der dritten Februarwoche hatte das Robert-Koch-Institut noch rund 24. 000 neue Grippefälle und 136 Grippe-Tote registriert.Vierfach-Impfung für alle: Zum Höhepunkt der Grippewelle in Deutschland fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Impfschutz der Bevölkerung per Eilverfahren. "Bis heute übernehmen nicht alle Krankenkassen die wichtige Vierfach-Impfung", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Gezahlt wird häufig nur der halb so teure Dreifach-Wirkstoff." In einem Beitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwoch-Ausgaben) betonte Brysch: "Dabei fehlt der Dreifachimpfung ein entscheidender Influenzastamm, der für zahlreiche, teils schwerwiegende Erkrankungen verantwortlich ist."Die Vierfach-Impfung soll nun zur Pflichtleistungen der Kassen werden: "Hierfür besteht eine gesetzliche Frist von maximal drei Monaten", sagte G-BA-Chef Josef Hecken.Zuletzt hatte die Grippewelle in Deutschland einen neuen Höhepunkt erreicht. In der dritten Februarwoche registrierte das Robert-Koch-Institut rund 24. 000 Grippefälle. Mindestens 136 Menschen starben nachweislich nach einer Influenza-Infektion - vorwiegend Menschen im Seniorenalter, die oft Vorerkrankungen hatten. Mehr Informationen finden Sie in unserer ausführlichen News: Stiftung Patientenschutz will bessere Grippe-Impfung Die Grippe tobt im Freistaat und macht auch vor Krankenhaus-Personal nicht Halt. Am Klinikum Bayreuth gibt es jetzt erste Konsequenzen . Seit Beginn der Grippe-Saison im Oktober gab es schon 15 Tote in Bayern durch die Erkrankung (Stand 23. Februar). Aktuell befinden sich über 60 Influenza-Patienten im Klinikum und in der Klinik Hohe Warte in Bayreuth. Die Grippe macht auch vor den Mitarbeitern in der Pflege nicht halt. "89 Kolleginnen und Kollegen haben sich krank gemeldet", sagt Pflegedirektorin Angela Dzyck. "Wir müssen jetzt handeln, um eine adäquate Versorgung sicherzustellen."Die Geschäftsführung der Klinikum GmbH habe deshalb die Chefärzte beauftragt, kurzfristig weitgehend alle elektiven, geplanten Fälle für diese und die kommende Woche abzusagen. Wenn es medizinisch vertretbar ist, werden operative Eingriffe verschoben. Die betroffen Patienten würden informiert. Auch andernorts in Bayern sehen sich Krankenhäuser zum Handeln veranlasst. Mehr Informationen zu den Auswirkungen der Grippewelle auf Krankenhäuser finden Sie in unserer News Schon 136 Tote in Deutschland - 24.000 neue Erkrankungen in einer Woche: Die Influenza hat Hochsaison . Die Zahl der Erkrankungen in dieser Saison ist auf insgesamt 82.000 gestiegen. 136 Menschen starben schon an der Grippe.Vorwiegend kursieren weiterhin Grippeviren des Typs B. Anfängliche Zweifel an der Wirksamkeit des Dreifach-Impfstoffs, den die Krankenkassen bezahlen, haben sich laut RKI nicht bestätigt. "Die Wirksamkeit des Impfstoffs liegt im Moment bei 46 Prozent", sagte Glasmacher. Das sei bei der üblichen Schwankungsbreite zwischen 20 und 60 Prozent Wirksamkeit bei Grippe gar nicht schlecht. Der Impfstoff kann nicht zu hundert Prozent treffen. Ein Grund dafür ist, dass er vor Beginn der Grippesaison auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten zusammengestellt wird.Lesen Sie mehr zum Höchststand der Grippe-Erkrankungen in unserer ausführlichen News