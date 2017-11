Fit und schlank in den Frühling

Fasten bedeutet, freiwillig für eine begrenzte Zeit auf feste Nahrung und Genussmittel zu verzichten.

In vielen Religionen ist es ein wesentlicher Bestandteil des Glaubens. Beispielsweise gilt im Christentum die Zeit zwischen Aschermittwoch und der Osternacht als Fastenzeit, welche die Gläubigen als äußeres Zeichen von Buße und Besinnung verstehen. Häufig fasten Menschen auch aus gesundheitlichen Beweggründen. "Viele möchten damit ihren Körper möglichst schnell entschlacken oder entgiften", erklärt Dr. Annette Neubert, Ernährungswissenschaftlerin im Nestlé Ernährungsstudio, und rät zugleich, einige Anhaltspunkte zu beachten.

Auch wenn die Versprechen zur Gewichtsreduktion oder dem Heilen von Krankheiten vielversprechend klingen, betrachten Fachgesellschaften und Wissenschaftler verschiedene Methoden des Fastens auch kritisch. "Eine Fastenkur allein ist kein Ersatz für eine medizinische Therapie, um Erkrankungen wie Rheuma, Bluthochdruck oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen dauerhaft zu heilen - auch wenn vereinzelt positive Wirkungen beschrieben sind", ergänzt Dr. Annette Neubert.



Fasten ist nichts für Kinder und Jugendliche

Bei bestimmten Erkrankungen wie Krebs ist sogar davon abzuraten, insbesondere dann, wenn es vorab schon zu einer starken Gewichtsabnahme gekommen ist. Fasten ist nichts für Kinder und Jugendliche, die sich im Wachstum befinden, sowie für Schwangere und Stillende. "Der Nahrungsverzicht führt dazu, dass vermehrt Harnsäure anfällt, die der Körper nicht wie gewohnt ausscheiden kann und so das Risiko für Gichtanfälle steigt", erklärt Dr. Annette Neubert. Fasten kann weitere verschiedene Nebenwirkungen hervorrufen.

Dazu zählen sinkende Blutdruckwerte, Herzrhythmusstörungen oder Schwindelgefühle. Daher ist vor einer Fastenkur ein Gesundheitscheck notwendig. Darüber hinaus ist eine fachkundige Betreuung durch einen Arzt und eine Ernährungsfachkraft sinnvoll.

"Aus ernährungswissenschaftlichen Gründen empfiehlt es sich, auf einige Punkte zu achten. So ist für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) Fasten keine uneingeschränkt geeignete Maßnahme zur Gewichtsreduktion", so Dr. Annette Neubert. Zwar verliert der Körper an Gewicht, jedoch ist der Verlust an Körpereiweiß kritisch, der sich beispielsweise in einem Abbau der Muskelmasse zeigt. Hier ist das proteinmodifizierte Fasten eine Alternative, bei dem dem Körper gezielt eine bestimmte Menge an hochwertigem Eiweiß zugeführt wird. Das hemmt den Muskelabbau während der Fastenperiode. Der Körper braucht nicht auf eigene Eiweißreserven zurückzugreifen. "Wer diese Einschränkungen beachtet, kann das Fasten als einen Start zum Wunschgewicht sehen.

Der vorrübergehende Verzicht führt dazu, dass die Ernährung anschließend bewusster wahrgenommen wird, was wiederum das Ernährungsverhalten beeinflusst", erklärt Dr. Annette Neubert.



Heilfasten - Enthaltsamkeit nach Plan

Als Vorbereitung auf eine Fastenkur werden normalerweise ein bis drei Entlastungstage empfohlen. Hier dürfen nur noch eine leichte Kost mit Obst oder Reis gegessen werden. Das eigentliche Heilfasten beginnt mit einer gründlichen Darmreinigung. Dabei hilft beispielsweise eine Salzlösung, wie etwa Glaubersalz, die abführend wirkt. Viele Konzepte sehen vor, die Darmreinigung auch während der Kur mehrmals zu wiederholen.

Eine Fastenkur endet mit dem Fastenbrechen. "Behutsamkeit ist dabei besonders wichtig. Es ist ratsam, am ersten Tag zunächst Suppe zu essen. Über mehrere Tage hinweg kann dann die Energiezufuhr langsam wieder gesteigert werden", so Dr. Annette Neubert. Ein aktuelles Heilfasten-Konzept verbirgt sich hinter den Begriffen "Detoxen", "Detoxing" oder "Detox". Die Worte kommen aus dem Englischen und bedeuten "Entgiften". Der Säure-Basen-Haushalt soll wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. "Die Befürworter des Konzeptes gehen davon aus, dass Säuren, Schlacke und Gifte im Körper Wasser und Fette binden. Ihrer Meinung nach ist eine Gewichtsabnahme nur möglich, wenn diese Stoffe zunächst mit Detoxing aus dem Körper herausgeleitet werden", so Dr. Annette Neubert. Je nach Konzept sehen die Empfehlungen etwas anders aus.



Verzicht auf Weißmehl

Oft soll auf übersäuernde Lebensmittel wie Weißmehl, Zucker, Fleisch und Süßigkeiten verzichtet werden, während basenbildende Lebensmittel wie Gemüse und bestimmte Obstsorten erlaubt sind. "Für diese Theorie fehlt bislang allerdings der wissenschaftliche Beleg. Ein gesunder Körper kann den Säure-Basen-Haushalt grundsätzlich selbst im Gleichgewicht halten, gerade wenn eine ausgewogene Ernährung berücksichtigt wird", ergänzt Dr. Annette Neubert.

Weitere Infos zum Thema Ernährung gibt es unter www.ernaehrungsstudio.nestle.de.





Joggen und Schwimmen sind rückenfreundliche Sportarten

Walken, Joggen, gezielte Rückengymnastik, Schwimmen und Fitnesstraining: Wer seinem Rücken etwas Gutes tun will, liegt mit diesen Sportarten richtig. Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) stuft sie als rückenfreundlich ein. Nicht auf dieser Liste stehen etwa Tennis, Squash, Golf und Hockey. Gerade Menschen ab 40 Jahren sollten in Bewegung bleiben und den Rücken durch Sport stärken. Denn eine starke Muskulatur kann vor Schmerzen schützen. dpa-mag